Descanse en Paz, Carlos Albert Llorente.

En el terreno de juego, fue un hombre fiel a una sola camiseta, la de los Rayos del Necaxa. En los medios de comunicación, Carlos Albert Llorente portó los “jersey” de las empresas de comunicación más relevantes del momento. Este martes, falleció a los 83 años de edad.

Como defensa central del equipo rojiblanco, Albert debutó en 1963 y se retiró ocho años más tarde, etapa en la colaboró con la institución en la obtención de la Copa México, en la temporada 1965-1966 y el título Campeón de Campeones de ese mismo año.

Además, representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, 1964.

En sus anécdotas como jugador, siempre compartió la oportunidad que tuvo de ser de los pocos mexicanos que disputó un partido ante el astro brasileño Pelé, en un encuentro amistoso entre el Santos de Brasil y los Rayos del Necaxa.

Sin lugar a dudas, un precursor del concepto “multiplataforma”. Comenzó en televisión, como comentarista en el Mundial de Argentina 1978, se desempeñó como comentarista y analista en varias estaciones de radio, fue columnista de los diarios con mayor circulación nacional en materia deportiva.

Finalmente, tras 43 años como comunicador, sus contenidos y polémicos análisis alcanzaron el entorno digital en las principales plataformas como Instagram, X, Facebook y YouTube.

Encaró a sus entrevistados, como no era muy común en aquellos años. Al argentino Ricardo Antonio Lavolpe, mientras era Director Técnico de la Selección Nacional de México, lo hizo levantarse de su silla en una entrevista televisiva, en medio de una acalorada discusión.

Al entonces dueño de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara, en plena entrevista telefónica, le culpó de ser la causa del mal momento del Club.

Carlos Albert Llorente imprimió siempre un sello único, un tono polémico y una convicción digna del defensa central que sale a rechazar un balón de cabeza, en un peligroso centro para gol.

Su convicción era tal, que mandó un mensaje público al recién electo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: “Es usted parte del poder ejecutivo… ejecute, haga, actúe, menos mañaneras, más acción, menos bla bla y más acción. Este país lo necesita a usted actuando y no solamente hablando”.

“Hoy que me despido, lo hago con un enorme afecto por todos aquellos que por más de 50 años me acompañaron en mi vida pública, enriqueciéndola, primer como futbolista y posteriormente como comentarista en la materia”, fue el mensaje de despedida de Carlos Albert, compartido en redes sociales, el 29 de octubre de 2021.

Descanse en Paz, Carlos Albert Llorente.