Etapa 3 del Tour de Francia femenino 2026 deja nueva líder; Romina Hinojosa fue 85º

Adueñándose de la Etapa 3 en el Tour de Francia femenino 2026, Sigrid Haugset detuvo el reloj en 4 horas, 5 minutos y 59 segundos, convirtiéndose en la nueva líder de la Clasificación General, sitio que estaba en el poder de la neerlandesa Lorena Wiebes; la mexicana Romina Hinojosa finalizó 85º tras 20 minutos y 19 segundos de retraso respecto a la ganadora.

En busca de hacerse con el maillot amarillo, la corredora de la formación UNO-X Mobility se impuso sin compañía luego de rodar en solitario 88 kilómetros durante una prueba celebrada en el centro-este del país.

El Tour de Francia femenino 2026 consta de 9 etapas, mismas en las que participará la mexicana Romina Hinojosa. Reuters

Las principales favoritas para la victoria final el 9 de agosto en Niza, entre ellas la francesa Pauline Ferrand-Prévot y la neerlandesa Demi Vollering, terminaron todas en el mismo tiempo, a cerca de tres minutos de la triunfadora del día.

A sus 27 años, la campeona de Noruega logró su segundo triunfo como profesional, cimentado con su ataque en la tercera de las cuatro dificultades del día, la Côte de la Savine.

Ganadora de las dos primeras etapas, Wiebes se descolgó al pie del Col de la Faucille al inicio de la carrera, una ascensión de 11 kilómetros con más de un 6% de desnivel.

La entonces maillot amarillo terminó la etapa en un grupo de rezagadas, a más de dieciocho minutos de Haugset, mientras que Romina Hinojosa frenó el reloj en 4 horas 26 minutos y 18 segundos, 20’ 19’’ por detrás de la nueva líder de la Clasificación General.

El martes, la Etapa 4 debería establecer una primera selección entre las aspirantes a la victoria final, con una contrarreloj de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon, en el este de Francia.

BFG