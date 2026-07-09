Francia avanza a semifinales del Mundial con Mbappé como héroe, pero enciende las alarmas por su tobillo

Francia encontró nuevamente la fórmula que la ha convertido en protagonista de los últimos Mundiales. Los Bleus derrotaron 2-0 a Marruecos en Boston, avanzaron a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 y mantienen vivo el objetivo de disputar una tercera final consecutiva, pero la celebración quedó marcada por una imagen que generó incertidumbre.

Kylian Mbappé abandonó el terreno de juego en los minutos finales con molestias en el tobillo derecho. El delantero francés, que había sido determinante para la victoria, recibió hielo en la zona afectada después de ser sustituido y ahora la atención está puesta en su evolución antes del duelo de semifinales.

Kylian Mbappe con hielo en la banca francesa. REUTERS

¿Contra quién va Francia?

Francia tendrá como rival al ganador del enfrentamiento entre España y Bélgica en Dallas, pero la prioridad inmediata será conocer el estado físico de su principal figura.

Mbappé tuvo una noche de contrastes. Primero vivió el golpe de fallar un penal que pudo abrir el marcador en la primera mitad. Yassine Bounou apareció nuevamente como una barrera para Marruecos y prolongó una estadística impresionante desde los once pasos en los Mundiales.

Pero el delantero del Real Madrid respondió como lo hacen los grandes.

Al minuto 60, Mbappé recibió espacio fuera del área y sacó un disparo colocado junto al poste para vencer al arquero marroquí. Fue su octavo gol del torneo, con lo que igualó a Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro y llegó a 20 anotaciones en Copas del Mundo, quedando a un gol del registro del argentino.

Kylian Mbappe marcó su octavo gol del torneo para el triunfo francés. IMAGN IMAGES via Reuters

Después apareció su otra faceta. En el segundo tanto francés, Mbappé condujo la jugada, encontró el espacio y habilitó a Ousmane Dembélé, quien definió con un disparo raso para sentenciar la eliminatoria al minuto 66.

Marruecos intentó resistir con el mismo orden defensivo que lo llevó hasta los cuartos de final, pero Francia impuso su profundidad ofensiva y aprovechó los momentos clave del partido.

La historia volvió a repetirse cuatro años después. Francia eliminó nuevamente a Marruecos en una Copa del Mundo, tal como ocurrió en las semifinales de Qatar 2022, cuando los Leones del Atlas hicieron historia al convertirse en la primera selección africana en llegar a esa instancia.

Ahora los Bleus están a dos partidos de hacer algo que solamente Brasil e Italia han conseguido: disputar tres finales consecutivas de un Mundial.

El camino sigue abierto, pero antes de pensar en el título, Francia espera una noticia. La salud del tobillo derecho de Mbappé será la primera jugada importante antes de las semifinales.