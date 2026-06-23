Mbappé no hace drama sobre Messi: ‘No miro lo que hace’

Kylian Mbappé no se obsesiona con lo que hace Lionel Messi, luego de que el argentino se convirtiera en el goleador histórico de los Mundiales. El francés prefiere enfocarse en lo que hace su equipo porque el argentino siempre marcará anotaciones.

“No pienso en eso, no es ningún drama. Leo siempre ha marcado goles, los marca y siempre los marcará. No miro lo que hace él, porque si no, tendré que hacer más. Solo me fijo en mi equipo. Cuando marcas goles, te acercas a ese nivel, pero lo repito: para mí, es más importante fijarme en nuestra evolución”, mencionó Mbappé.

Kylian Mbappé suma cuatro goles en el Mundial 2026 Reuters

El jugador del Real Madrid no sabe si será el máximo goleador de los Mundial, es un tema que no está en su mente y reiteró que su prioridad es que avancen como equipo.

“Para mí, lo primero es contar con un buen equipo para estar seguros de nuestras fortalezas. Siempre he marcado goles en el Mundial, no es algo por lo que tenga que preocuparme. Sobre todo, quiero que avancemos como equipo, porque nos pondrán a prueba si queremos llegar hasta el final”, dijo.

Mbappé se centra en que avance Francia en el Mundial Reuters

Sobre el hecho de que se le vio platicando con empleados de mantenimiento antes de que se reanudara su partido, Mbappé les pidió que intentaran quitar el agua en los dos campos por igual.

“Era una desventaja para nosotros, hemos estado esperando dos horas y hemos visto que el campo no se había tapado”, señaló.

Francia cerrará la Fase de Grupos ante Noruega el próximo viernes 26 de junio en el Estadio Boston, a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.