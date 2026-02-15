River Plate le da la bienvenida a Bad Bunny con jersey 94

La visita de Bad Bunny a Argentina no se quedó solo en el escenario. River Plate aprovechó su paso por Buenos Aires para darle la bienvenida oficial al “Conejo Malo” con un gesto que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. El club argentino entendió el momento mediático y lo convirtió en una jugada perfecta entre música, futbol y marketing global.

Los Millonarios le obsequiaron una playera personalizada con el número 94, bordada especialmente para el artista puertorriqueño. Bad Bunny no tardó en presumir el jersey en sus plataformas digitales, mostrándolo con orgullo y generando miles de reacciones entre aficionados del club y seguidores de su gira. La imagen del cantante con la camiseta rojiblanca reforzó el vínculo entre una de las instituciones más grandes de Sudamérica y una de las figuras más influyentes de la industria musical.

No fue el único guiño deportivo del intérprete durante su estancia en el país. En uno de sus conciertos apareció usando la camiseta que portó Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2006, un detalle cargado de simbolismo para el público argentino. Aquella prenda remite a los primeros pasos de Messi en una Copa del Mundo y despertó una conexión inmediata con la memoria futbolera local.

El vínculo entre Bad Bunny y el deporte no es reciente. En uno de los espectáculos de medio tiempo más comentados de los últimos años en el Super Bowl, el cantante ofreció una actuación que combinó ritmo, identidad latina y mensaje de unión continental. El show se llevó a cabo en el Levi's Stadium, donde miles de asistentes corearon sus canciones.

Durante esa presentación también compartió escenario con figuras como Lady Gaga y Ricky Martin, consolidando un espectáculo de alto impacto mediático. Desde los primeros acordes de Tití Me Preguntó, el público se puso de pie y convirtió el estadio en una auténtica fiesta.

Ahora, con la camiseta de River Plate en sus manos y el respaldo del público argentino, el “Conejo Malo” volvió a demostrar que su alcance trasciende géneros y fronteras. Entre estadios, conciertos multitudinarios y redes sociales, Bad Bunny sigue construyendo una narrativa donde el entretenimiento y el deporte comparten el mismo escenario global.