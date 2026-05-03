Max Verstappen fue sancionado tras GP de Miami, pero mantuvo el quinto lugar

Max Verstappen recibió un castigo tras el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, pero no perdió el quinto lugar que consiguió este domingo.

El holandés sobrevivió a un trompo durante el arranque de la carrera para hacer una estrategia alterna, lo cual lo vio liderar por algunos segundos, antes de ser rebasado por pilotos que tenían neumáticos en mejor estado.

Tras la detención en pits que hizo durante el periodo de Auto de Seguridad, Verstappen pasó sobre la línea blanca de salida que divide a la pista de la zona de abastecimiento, lo cual por reglamento está prohibido.

Sin embargo, la FIA optó por revisar la infracción tras la carrera, admitiendo que no había evidencia suficiente al momento.

Cuando ocurrió el accidente, la evidencia en video era limitada para tomar una decisión clara sobre si se había producido una infracción”, explicó el organismo.

Por lo tanto, decidimos investigar el accidente después de la carrera para intentar obtener mejor evidencia en video del incidente, quizás desde otros ángulos. Lo logramos. Los nuevos ángulos mostraron más detalles de la línea de salida de pits y del accidente en cuestión”.

El piloto del auto 3 explicó que estaba saliendo de pits y se reincorporó a la carrera bajo bandera amarilla. Los comisarios determinaron que el exterior del neumático delantero izquierdo cruzó la línea blanca continua de salida de pits, infringiendo el Apéndice L, Capítulo IV, Artículo 6 c) del Código Deportivo Internacional”.

Por ello, Verstappen recibió cinco segundos adicionales en su tiempo final de carrera, pero no influyó en el resultado, ya que su perseguidor más cercano, Lewis Hamilton, quedó a 9.7 segundos, recordando que a Charles Leclerc lo sancionaron con 20 segundos por exceder los límites de pista en la vuelta final.

Verstappen: “Mejoramos mucho, pero todavía nos falta un poco”

El de este domingo fue el mejor resultado de Verstappen en la temporada, superando la sexta plaza de la fecha inaugural, en Australia, luego del trompo que le hizo caer a décimo y de hacer un stint de 48 vueltas con el neumático duro.

Pero aún en caso de no haber tenido este incidente, el piloto de Red Bull considera que pelear por la victoria estaba lejos de su alcance, aún con la mejora en rendimiento del RB22.

Por alguna razón, no tenía ritmo ni agarre con ese compuesto”, explicó a Sky Sports. “Fue difícil. No creo que hubiéramos podido luchar por la victoria. Es decir, caímos bastante en rendimiento. Quizá podría haber estado en la posición en la que creo que estaba Oscar (Piastri), tal vez”.