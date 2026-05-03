Duro castigo para Charles Leclerc en Miami y cambian los resultaso de carrera

El Gran Premio de Miami 2026 será para el olvido para el piloto de Ferrari Charles Leclerc, quien vio cómo su esfuerzo por rescatar puntos se desvaneció en las oficinas de los comisarios luego de una carrera complicada, donde primero se quejó de la estrategia y después tuvo una dura batalla contra Oscar Piastri y George Russell en el cierre.

El piloto de Ferrari recibió una sanción de 20 segundos debido a múltiples infracciones por abandonar la pista y obtener una ventaja indebida durante la última vuelta, una penalización que lo desplaza de la sexta a la octava posición del clasificador definitivo.

La cadena de eventos críticos inició al comenzar el giro final en el Autódromo Internacional de Miami, cuando Leclerc perdió el control de su monoplaza mientras disputaba la tercera posición con Oscar Piastri luego de que el alerón trasero no activó correctamente el modo en línea recta.

Tras realizar un trompo e impactar su SF-26 contra el muro, el piloto monegasco intentó mantenerse en competencia en una defensa desesperada contra los ataques de George Russell y Max Verstappen. Aunque logró cruzar la línea de meta originalmente en el sexto puesto, su trayectoria hacia la bandera a cuadros incluyó el uso de diversas zonas de escape y el recorte de chicanas.

En la audiencia con los oficiales de la FIA, el equipo y el piloto argumentaron que el contacto con la pared dañó la dirección del auto, impidiéndole tomar las curvas hacia la derecha de forma reglamentaria. Sin embargo, el veredicto de los comisarios fue tajante al señalar que el hecho de sufrir un problema mecánico no constituye una razón justificable para recortar el circuito y obtener una ventaja duradera sobre sus rivales. Por tal motivo, se determinó aplicar una sanción equivalente a un Drive Through (paso lento por pits).

Esta resolución altera el orden de los diez mejores, permitiendo que Lewis Hamilton y el argentino Franco Colapinto asciendan una posición cada uno en los resultados oficiales de la carrera.

Finalmente, Leclerc fue exonerado de una posible infracción adicional relacionada con la seguridad; los comisarios dictaminaron que no existía evidencia técnica o visual suficiente de un daño mecánico "obvio o discernible" que pusiera en duda la legalidad de haber continuado en pista tras el choque.