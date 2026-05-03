VIDEO: Perro invade partido de la liga Argentina y se gana al público 

El estadio Gigante de Arroyito fue escenario de una situación tan insólita como entretenida en el partido entre Rosario Central y Tigre de la liga argentina, en un cotejo que tuvo un elemento inesperado en la cancha: un perro que invadió y que se ganó el cariño del público.

Cuando apenas se disputaban los primeros doce minutos del compromiso correspondiente a la novena fecha, un perro ingresó repentinamente al césped, pero el protocolo no se cumplió del todo porque no fue tan sencillo retirar al perro quien realizó un sprint mucho mejor que algunos jugadores.

El pequeño invasor se convirtió rápidamente en el protagonista del primer tiempo al iniciar una carrera en zigzag por toda la cancha dejando en el camino a dos empleados de seguridad y a varios alcanzapelotas que intentaron, sin éxito, cercarlo para retirarlo del terreno de juego.

Ni los silbidos ni los intentos de los jugadores por atraerlo con muestras de cariño lograron detener el frenesí del canino, quien parecía empeñado en mantener el partido bajo sus propios términos y poniendo a prueba la condición física de los jugadores y del árbitro.

La reacción en las tribunas transformó la interrupción en una ovación generalizada. Los fanáticos rosarinos corearon cada movimiento del perro con el tradicional grito de "¡ole!", mientras las risas se contagiaban entre los asistentes ante la ineficacia de los auxiliares para recuperar el control del campo.

En las redes sociales, el episodio generó una ola de comentarios que elogiaban la "capacidad de gambeta" del intruso.

La interrupción duró aproximadamente cinco minutos hasta que el personal del recinto logró finalmente atrapar al can y retirarlo entre aplausos de la audiencia. El resto del partido terminó con un empate 1-1 donde el perro fue lo más divertido de las acciones en la cancha.