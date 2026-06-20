¿Se lo robó? Acusan a figura de Paraguay de quedarse con el reloj del árbitro en pleno Mundial

Un escándalo extradeportivo ha sacudido las plataformas digitales en plena Copa del Mundo. El mediocampista de la selección de Paraguay, Matías Galarza, fue acusado por miles de usuarios en redes sociales de presuntamente recoger y robarse el reloj del árbitro central durante el polémico encuentro entre el combinado sudamericano y Turquía en las acciones del Grupo D del Mundial 2026.

El metraje del supuesto incidente circuló a máxima velocidad en las redes de X, TikTok e Instagram, convirtiéndose en una tendencia global de debate sobre lo acontecido en la cancha del Estadio Bahía de San Francisco. El árbitro salvadoreño Iván Barton fue quien perdió el costoso accesorio tecnológico durante una disputa en la que intentaba separar a varios futbolistas involucrados en una trifulca colectiva. En las imágenes de la transmisión se aprecia de forma nítida cómo Matías Galarza se acerca con lentitud, recoge el objeto del césped y procede a colocárselo en la muñeca mientras continúa caminando.

Defensa y polarización en las plataformas digitales

A pesar de la contundencia visual del video, las opiniones de los aficionados se mantuvieron divididas de forma inmediata. Mientras una gran cantidad de internautas acusaron directamente de hurto al seleccionado guaraní, otra parte defendió al deportista argumentando que el ángulo de la cámara no muestra lo ocurrido minutos después.

Varios usuarios señalaron en la defensa del futbolista que este pudo haber guardado el artefacto con la única intención de devolvérselo al silbante de la Concacaf una vez finalizada la jugada o en el vestidor. Hasta el momento, ni la FIFA ni la delegación paraguaya han emitido un dictamen oficial.

De marginado a héroe envuelto en polémica

Lo irónico de la situación es que, más allá de la controversia digital, el paraguayo vivió una de las noches más importantes de su carrera en el plano deportivo. Matías Galarza fue el autor del único gol del encuentro apenas al minuto 2 de juego, anotación que selló la victoria de Paraguay por 1-0 y determinó la eliminación del representativo turco.

El jugador de 24 años llegaba a la justa mundialista tras ser duramente marginado en el balompié argentino por el club River Plate, institución donde días atrás se le notificó que quedaba completamente excluido del proyecto deportivo para la próxima temporada.

El volante es nieto de Arturo Galarza, una auténtica leyenda del futbol boliviano, que fungió como histórico arquero del club Bolívar y de la selección de Bolivia. Su abuelo incluso enfrentó a Pelé en un duelo amistoso en 1971, dejando un legado de prestigio familiar que hoy contrasta de forma abrupta con esta acusación viral en el torneo más importante del planeta.