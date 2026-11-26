Inglaterra no olvida, pues en el regreso de Mason Greenwood a su país para el partido de la UEFA Champions League entre el Fenerbahce y el Shakhtar Donetsk, celebrado en Stamford Bridge, los organizadores no le permitieron saltar al terreno de juego acompañado de un niño, a diferencia de lo que ocurrió con todos sus compañeros.

Hasta el momento, no hay una versión oficial sobre el motivo por el que Mason Greenwood fue el único futbolista que saltó al terreno de juego sin la compañía de un menor. Sin embargo, se especula que podría tener relación con sus antecedentes judiciales en Inglaterra, pues la polémica se originó cuando todavía era jugador del Manchester United. Su entonces pareja lo acusó de haberla agredido verbal y físicamente mediante una serie de publicaciones audiovisuales en Instagram, lo que ocasionó su salida del equipo y un arresto provisional por parte de la policía local durante tres días, en enero de 2022.

No obstante, Mason Greenwood continuó en el ojo del huracán, pues fue arrestado por segunda ocasión nueve meses más tarde, tras incumplir las condiciones de su libertad bajo fianza al intentar establecer contacto con su expareja. Por este motivo, permaneció un par de días en prisión, hasta que obtuvo nuevamente su libertad bajo fianza.

Para febrero de 2023, la Fiscalía británica retiró los cargos contra el futbolista, luego de que testigos fundamentales decidieran no participar en el juicio. Asimismo, se determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación, por lo que el proceso judicial no continuó.

Después del escándalo, Greenwood no volvió a disputar ningún partido oficial con el Manchester United. Aunque permaneció vinculado al club hasta 2023, fue apartado de la actividad deportiva y posteriormente cedido al Getafe en septiembre de ese año. Una temporada después fichó por el Olympique de Marsella y, en 2026, llegó al Fenerbahçe de Turquía.

La organización del partido fue en Inglaterra

Debido al conflicto bélico que atraviesa Ucrania, el Shakhtar Donetsk disputa sus partidos como local en Stamford Bridge, aunque el estadio pertenece al Chelsea. Por lo tanto, la gestión operativa del inmueble y la coordinación de los protocolos corresponden a la organización local del estadio, cuyos responsables son ingleses.

La coincidencia geográfica resulta relevante porque fue precisamente en Inglaterra donde comenzaron los problemas judiciales de Greenwood y donde se produjo su salida del Manchester United.

Es posible que el caso de violencia que protagonizó Greenwood en Inglaterra todavía tenga repercusiones en la percepción que existe sobre el futbolista en ese país. Sin embargo, no hay información que confirme que su ausencia de un menor durante el protocolo de la Champions League haya sido una decisión relacionada con aquellos antecedentes.