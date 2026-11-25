Mauricio Pochettino sigue sin ganar con el Manchester United. Este miércoles, los Red Devils empataron 2-2 ante Sporting de Lisboa, en duelo correspondiente a la Jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League. A pesar de que llegaron a tener la ventaja, el equipo inglés no pudo sostenerla y terminó el juego al límite.

En el segundo tiempo, un doblete de Bruno Fernándes le abrió el panorama al United. Sin embargo, al 80' le quitaron la ventaja a los de Pochettino. Con esto, el estratega argentino, en dos juegos al mando de los Red Devils, tiene un saldo de un empate y una derrota, la cual fue en su debut ante Liverpool con pizarra de 4-0.

Mauricio Pochettino aún no gana con Manchester United REUTERS

¿Cómo fue el empate entre Sporting de Lisboa y Manchester United?

En la primera parte, Sporting tuvo cierto dominio y tuvieron la oportunidad de ponerse arriba en el marcador al minuto 29. Tras una falta dentro del área, Szymon Marciniak, árbitro central del juego, marcó penalti para el cuadro portugués. Dicha pena máxima la cobró el goleador del equipo, Luis Suárez.

Sin embargo, el delantero colombiano dejó escapar la oportunidad de poner arriba al Sporting, pues falló la pena máxima. Aún así, cuatro minutos después por otra falta en el área del United se marcó penalti, el cual nuevamente cobró Suárez, pero en esta ocasión sí lo hizo efectivo y puso el 1-0 en el marcador para el cuadro local.

Luis Suárez festejando su primer gol REUTERS

Tras esto, el primer tiempo no tuvo tantas emociones, por lo que la pizarra se fue así al descanso. Para la segunda parte, los de Mauricio Pochettino ingresaron al terreno de juego con el objetivo de darle la vuelta a la pizarra, algo que lograron en cuestión de dos minutos, gracias a un doblete de Bruno Fernandes.

Al 47, tras una falta sobre Lisandro Martínez, el juez marcó penalti en favor de los Red Devils, el cual anotó el mediocampista portugués. Y dos minutos después, el mismo Bruno remató desde fuera del área y con un bote desafortunado para el arquero rival, el balón se metió a la portería, por lo que el Manchester se ponía 1-2 arriba en el marcador.

Bruno Fernandes cobró de manera correcta el penalti REUTERS

Tras esto, el cuadro inglés tomó el control del juego y parecía estar cerca del tercer tanto. Sin embargo, un error de su portero Senne Lammens les costó el empate. En un balón aéreo, el guardameta no se quedó con la esférica y dentro del área chica quedó a la deriva, algo que aprovechó Luis Suárez para rematar de media chilena y poner el 2-2 en el juego.

Tras esto, ambos equipos buscaron el tercer gol, pero ninguno con la claridad suficiente para hacerlo. Por lo tanto, los dos se conformaron con un punto tras un empate a dos goles en el Estadio José Alvalade.