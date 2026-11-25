UEFA Champions League: Así quedaron los partidos del miércoles 25 de noviembre
Lille venció 2-1 al Bayern Munich y protagonizó el resultado más sorpresivo de la fecha cinco de la Champions League, que también registró triunfos de Barcelona, Villarreal y Liverpool.
La fecha cinco de la fase de liga de la UEFA Champions League concluyó este miércoles con nueve encuentros, entre los que destacó la victoria del Lille por 2-1 sobre el Bayern Munich.
En la actividad matutina, Villarreal se impuso 1-0 al Slavia Praga en República Checa, mientras que Barcelona venció 4-1 al Sabah FK, en Azerbaiyán. Ambos equipos españoles consiguieron sus victorias como visitantes.
Por la tarde, el Sporting de Lisboa rescató un empate 2-2 ante el Manchester United. El conjunto inglés se había adelantado con un doblete de Bruno Fernandes, pero los portugueses igualaron en los últimos minutos.
Resultados del miércoles 25 de noviembre
Con un total de 25 goles marcados durante los nueve encuentros de la jornada del miércoles, los resultados de todos los partidos fueron:
- Slavia Praga 0-1 Villarreal
- Sabah FK 1-4 Barcelona
- PSG 2-2 Roma
- Shakhtar 0-1 Fenerbahçe
- Inter 2-0 Stuttgart
- Sporting Lisboa 2-2 Manchester United
- Atlético de Madrid 2-0 Viking
- Lille 2-1 Bayern Munich
- Club Brujas 0-3 Liverpool
Partidos de la fecha seis de la Champions League
La jornada seis de la fase de liga de la UEFA Champions League marcará el cierre de la actividad del torneo durante 2026.
Los encuentros son:
- Villarreal vs. Sabah FK | Martes 8 de diciembre | 11:45 horas.
- Viking vs. Feyenoord | Martes 8 de diciembre | 11:45 horas.
- Bayern vs. Slavia Praga | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Aston Villa vs. PSG | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Roma vs. Sporting Lisboa | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Manchester United vs. RB Leipzig | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Barcelona vs. Manchester City | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- AEK vs. Galatasaray | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Napoli vs. Club Brujas | Martes 8 de diciembre | 14:00 horas.
- Real Betis vs. Como | Miércoles 9 de diciembre | 11:45 horas.
- Slovan Bratislava vs. Shakhtar | Miércoles 9 de diciembre | 11:45 horas.
- Lens vs. Bodø/Glimt | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- Liverpool vs. Porto | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- Dortmund vs. Inter | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- Arsenal vs. Real Madrid | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- LASK vs. Fenerbahçe | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- Stuttgart vs. LOSC | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
- PSV vs. Atlético de Madrid | Miércoles 9 de diciembre | 14:00 horas.
Las últimas dos fechas de la fase de liga se jugarán en la segunda mitad de enero de 2027, antes de dar paso a la ronda de eliminación directa.