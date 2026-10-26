¡Lo más tierno que verás hoy! Mira a quien dedicó Nacho Rivero sus dos goles ante Santos

La felicidad por golear 4-1 a Santos y haber roto la mala racha de seis partidos sin ganar en el torneo de liga seguramente no lo fue tanto para Ignacio Rivero, como la alegría de tener la posibilidad de festejar un par de veces como lo había planeado con su hijo, el pequeño Benja Rivero.

La noche del domingo, el Club Tijuana derrotó en el Estadio Caliente al equipo de Torreón, institución que por cierto sumaba media docena de victorias consecutivas en el Apertura 2026.

De los cuatro goles de Xolos en el partido, el segundo y el tercero fueron obra de Nacho. Al 17’ aprovechó el rebote que empujó oportuno desde el área chica. Al 69’ cobró un tiro libre que se incrustó en el reducido espacio entre el portero Carlos Acevedo y su poste para el 3-1 momentáneo.

El mismo jugador compartió en sus redes sociales un video que durante la semana le había grabado su esposa, Cathy Lando, donde Ignacio y el pequeño Banja preparaban el bailecito con el que festejaría en caso de anotar en el siguiente duelo.

La magia de Ignacio Rivero en Xolos

Mientras vive su segunda etapa defendiendo los colores del equipo fronterizo, Ignacio Rivero marcó la noche dos de los goles que mejor le vienen a Xolos que pasaba un mal momento en el torneo.

El equipo logró obtener su primer victoria después de seis juegos sin lograrlo. Además, los tantos del uruguayo permitieron que Xolos se ubicara en posición de Liguilla al alcanzar el octavo peldaño de la tabla general con 20 puntos y mejor diferencia de goles que Querétaro, con la misma cantidad de unidades.

Y por si fuera poco, Rivero también colaboró en conseguir el primer triunfo desde que la estrella del equipo, Gilberto Mora, no ha tenido actividad por recuperarse de una lesión que lo ha mantenido fuera de las canchas desde hace un mes que jugó con la Selección Nacional de México ante Colombia.