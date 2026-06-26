Más de mil cartas de niños llegaron a la Selección Mexicana para apoyarlos en el Mundial 2026

En la recepción del Centro de Alto rendimiento, el lugar donde entrena la Selección Mexicana, llegaron 1354 cartas. Muchas de ellas dirigidas a Guillermo Ochoa. Casi todas con la imprenta de "carta a mi jugadir favorito".

El apoyo de los niños, los más importantes de la afición mexicana, no desapareció del radar para el Museo Casa de la Cultura Postal, que tuvo la idea de congregar a los chiquillos para que escribieran cartas de puño y letra apoyando a sus jugadores favoritos.

Una de las cartas que los niños escribieron a los seleccionados. Alejandro Ramírez Garduño

¿Qué espera el Museo Casa de la Cultura Postal del Tri?

Alejandro Ramírez Garduño estaba por la mañana en el CAR con una caja llena de cartas. Le recibieron el paquete y después quedó a la espera de algún guiño por parte de los jugadores.

"Si sólo abrieran una al azar y nos respondiera, seríamos muy felices. Sabemos que están muy ocupados, pero con leer una verán que tendrá el mejor mensaje. Le piden a Memo que ataje todas las pelotas, La Hormiga González es su ídolo también, mandaron muchas misivas para él, lo aman, a Gallardo, a Johan Vásquez, es la única forma que tiene para acercarse a sus jugadores".

Por medio del director del Museo Casa de la Cultura Postal, Manuel Fermín Acevedo, desde que se dio a conocer la lista definitva de jugadores, se comenzó con una campaña en las escuelas para que los niños y niñas escribieran una carta a su jugador favorito.

Niños mexicanos enviaron cartas a sus ídolos Alejandro Ramírez Garduño

"Tratamos de cumplir el sueño de muchos niños que se esforzaron mucho haciendo una carta para su futbolista preferido con el fin de mandarles todos los buenos deseos. Sabemos que existen redes sociales y hay mucha tecnología, pero la carta en papel y escrita por ellos con todo su amor y devoción, esperemos les ayude en este Mundial en casa", comentó Alejandro Ramírez Garduño, servidor público del Servicio Postal Mexicano.