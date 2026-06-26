Los millones que el campeón Cruz Azul alista para cerrar el fichaje de César Montes tras el Mundial

El mercado de estufa del balompié mexicano ha comenzado a moverse con fuerza. La directiva del campeón Cruz Azul, comandada por el director deportivo Iván Alonso, reactivará de forma inmediata las negociaciones de alto nivel para concretar el fichaje del defensor central César Montes, una vez que concluya la participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026.

La Máquina tiene como prioridad la incorporación del zaguero sonorense de 27 años para apuntalar su línea defensiva en el torneo Apertura 2026, buscando consolidar un plantel que pelee por el bicampeonato de la Liga MX.

El factor económico: Lokomotiv le pone precio al 'Cachorro'

Las pláticas formales con el Lokomotiv de Moscú se mantuvieron congeladas por mutuo acuerdo para no distorsionar la concentración del futbolista durante la justa mundialista. Sin embargo, el panorama luce favorable para el conjunto cementero. El equipo ruso se encuentra en total disposición de negociar la carta del zaguero mexicano bajo las siguientes condiciones:

Plataforma de salida : La cifra base exigida por el club de Moscú oscila en los 7.5 millones de euros .

: La cifra base exigida por el club de Moscú oscila en los . Condición contractual : Cruz Azul buscará un traspaso definitivo en este mercado de verano aprovechando el interés de Montes por volver a estar cerca de su familia.

: Cruz Azul buscará un traspaso definitivo en este mercado de verano aprovechando el interés de Montes por volver a estar cerca de su familia. Perfil estelar: Su rodaje por el futbol europeo (RCD Espanyol, Almería y Lokomotiv) y su jerarquía con el representativo nacional lo convierten en el perfil idóneo para el esquema táctico celeste.

Cesar Montes ha llamado la atención de equipos de la Liga MX después de su destacada actuación en el Mundial con la Selección Mexicana. AFP

Blindaje defensivo de cara al Apertura 2026

El interés de la escuadra de la Noria por los servicios del canterano de Rayados de Monterrey no es un asunto improvisado. El cuerpo técnico ha monitoreado minuciosamente su rendimiento en las ligas del Viejo Continente desde ventanas de transferencia anteriores.

Conscientes de que la solidez defensiva es clave para sostener las exigencias de un balompié tan volátil como el mexicano, los altos mandos del club de la Cooperativa ya diseñan la ingeniería financiera para ajustar este millonario desembolso a sus presupuestos institucionales, proyectando al 'Cachorro' como la próxima gran muralla de la zaga capitalina.

¿Con cuántos equipos ha jugado César Montes como profesional?

César Montes debutó hace una década con el Monterrey, institución con la que se formó en sus fuerzas básicas. Dejó a los Rayados en 2023 para unirse al Espanyol de Barcelona; un año después llegó al Almería y finalmente fue traspasado al Lokomotiv de Moscú.