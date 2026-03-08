¡Más grande que el Super Bowl! Messi rompe récord de asistencia en Baltimore

El fenómeno Lionel Messi sigue rompiendo marcas en Estados Unidos y en la MLS. En un inicio de temporada 2026 que no ha sido perfecto para el Inter Miami, la capacidad de convocatoria del argentino es capaz de eclipsar incluso al evento deportivo más sagrado de la cultura estadounidense: el Super Bowl.

Durante la visita del sábado, el Inter Miami jugó el M&T Bank Stadium, hogar de los Baltimore Ravens de la NFL. El equipo local, D.C. United, consciente de que su sede habitual, el Audi Field, resultaría insuficiente para la "Messimanía", apostó por mudar el encuentro a un escenario masivo. La jugada fue un éxito rotundo: 72,026 espectadores abarrotaron las gradas para presenciar el triunfo de las Garzas, el segundo de la temporada.

Lo asombroso de la cifra no es solo fue la venta total de las entradas, sino la comparativa directa con el reciente Super Bowl LX celebrado en Santa Clara, California. Mientras que el duelo por el trofeo Vince Lombardi entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots atrajo a 70,823 aficionados, Messi logró convocar a más de mil personas adicionales en un partido de temporada regular.

Historial de mudanzas: La MLS se queda pequeña ante Messi

No es la primera vez que una franquicia de la MLS debe abandonar su estadio "específico de fútbol" para mudarse a colosos de la NFL o recintos históricos ante la llegada del campeón del mundo. Este cambio de sede se ha convertido en una estrategia financiera obligatoria para maximizar ingresos:

En el inicio de la presente campaña, el duelo se movió al Los Angeles Memorial Coliseum , registrando una asistencia récord de 75,673 fans .

En temporadas anteriores, el club dejó el Children's Mercy Park para llenar el Arrowhead Stadium , casa de los Chiefs.

El equipo de la "Ciudad de los Vientos" ha recurrido constantemente al Soldier Field para albergar la enorme demanda de boletos cada vez que Miami visita Illinois.

A las puertas de la historia: El gol 900

Más allá del impacto en las gradas, Messi sigue triturando estadísticas en el césped. Tras su brillante actuación en Baltimore, el argentino alcanzó los 899 goles oficiales en su carrera profesional. La expectativa es total, ya que el gol número 900 podría caer este mismo miércoles en la Concacaf Champions Cup 2026, cuando el Inter Miami se enfrente a Nashville SC.