Marcos 'Chino' Maidana visitó a Messi y De Paul en Inter Miami: hubo guantes de boxeo y golpes

El mundo del futbol y el boxeo se encontró en los campos de entrenamientos del Inter Miami, donde el exboxeador argentino Marcos 'Chino' Maidana protagonizó una divertida reunión con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Los campeones del mundo compartieron una charla distendida, fotografías y un intercambio de regalos que dejó una curiosa escena entre las figuras argentinas.

La visita de Maidana se produjo después de una práctica del conjunto estadounidense y llamó la atención por el particular obsequio que llevó para los futbolistas: dos pares de guantes de boxeo. Rodrigo De Paul recibió unos blancos, mientras que Messi obtuvo unos rojos.

El mediocampista del Inter Miami no tardó en estrenarlos y comenzó a ensayar algunos movimientos frente al excampeón mundial, quien se sumó a la demostración entre risas y complicidad.

Rodrigo De Paul se puso los guantes y bromeó con el Chino Maidana

Uno de los momentos más divertidos del encuentro ocurrió cuando Rodrigo De Paul decidió simular un golpe contra el 'Chino' Maidana. El exboxeador siguió el juego y actuó como si hubiera recibido el impacto, provocando las risas de los presentes.

Mientras tanto, Lionel Messi observó la escena y disfrutó del momento junto a sus compañeros. Aunque recibió sus propios guantes de boxeo, el excapitán de la Selección Argentina no se los colocó y prefirió mantenerse como espectador de la divertida demostración.

La reunión también contó con la presencia de Cristian 'Kily' González, entrenador argentino de Las Garzas, quien acompañó el encuentro entre los protagonistas.

Como parte del intercambio de regalos, Maidana recibió una camiseta de la Selección Argentina firmada, por lo que tampoco se marchó con las manos vacías.

¿Cuándo juega Inter Miami contra Charlotte FC?

La visita del 'Chino' Maidana se produjo en la antesala del próximo compromiso del Inter Miami en la MLS 2026.

El conjunto de Florida enfrentará a Charlotte FC este sábado 7 de noviembre, en el NU Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 34 del campeonato estadounidense.

Con su clasificación a la siguiente fase ya asegurada, el equipo de Lionel Messi buscará cerrar la temporada regular de la mejor manera y mantenerse en la pelea por el segundo puesto de la Conferencia Este.

Así, entre fotografías, regalos y bromas con guantes de boxeo, Messi, De Paul y el Chino Maidana protagonizaron un encuentro que reunió a tres figuras argentinas reconocidas internacionalmente en sus respectivas disciplinas.