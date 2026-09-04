Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de Ecuador

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el ex entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, sería el nuevo director técnico de la selección de Ecuador. Así pues, se informa que firmó por cuatro años con el combinado nacional y su debut sería en la gira por Asia.

Rumbo al Mundial de 2030, Gallardo sería el reemplazo del argentino Sebastián Beccacece, quien dejó el cargo después de que Ecuador quedara eliminado en los dieciseisavos de final frente a México en la Copa del Mundo 2026.

Javier 'El Vasco' Aguirre y Sebastián Beccacece durante el partido de México vs Ecuador en el Mundial 2026. REUTERS

El próximo encuentro de Ecuador será el 24 de septiembre ante Corea del Sur, donde Gallardo podría hacer su debut como el nuevo entrenador de la tricolor.

¿Cuál es la trayectoria de Marcelo como DT?

‘El Muñeco’ es conocido principalmente por haber dirigido en dos etapas distintas al club argentino River Plate. Su primera etapa fue la más larga con 8 años de duración, del 2014 al 2022, y la segunda fue de 2024 a 2026.

Con los millonarios Gallardo llevó 14 títulos, tanto nacionales como internacionales, todo durante su primera etapa, ya que en su segunda etapa no consiguió ninguna conquista.

'El Muñeco' como DT del River Plate, lugar donde se convirtió en una leyenda del club. @RiverPlate

No obstante, el argentino no sólo cuenta con experiencia dirigiendo clubes de su país natal. En 2011 estuvo con el Club Nacional de Football en Uruguay, con quienes ganó el Campeonato Uruguayo de 2011/12, siendo su primera experiencia como director técnico.

Recientemente, a finales de 2023 y mediados de 2024 tuvo un breve paso en la Liga Profesional Saudí con el Al-Ittihad, equipo del que salió por no obtener buenos resultados.

La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) aún no se pronuncia al respecto con la información difundida, sin embargo, en caso de ser confirmada la noticia, ya sea por parte de la FEF o del mismo Marcelo, la selección ecuatoriana estaría apostando nuevamente por un argentino para dirigir a su equipo nacional, y se espera que con la experiencia del muñeco Ecuador pueda llegar lejos en los próximos torneos internacionales.