Rubén Omar Romano finaliza tratamiento oncológico y comparte el momento con su familia

Rubén Omar Romano, exfutbolista y entrenador argentino, concluyó un tratamiento oncológico de 35 días y compartió el momento en redes sociales junto a su familia. El cierre del proceso fue representado con el tradicional toque de una campana dentro del hospital donde recibió atención.

En el video publicado por el argentino se observa a Romano acompañado por sus familiares durante este momento, con el que marcó el final de esta etapa de tratamiento. El procedimiento llegó a su conclusión durante los últimos días, de acuerdo con la información compartida en la grabación.

La situación se suma a la experiencia que Romano ya ha tenido con el cáncer de próstata, padecimiento por el que anteriormente atravesó un proceso médico de casi un año y una cirugía para retirarle la próstata.

Romano ha participado en campañas contra el cáncer de próstata

El exentrenador ha colaborado con campañas de la Liga MX enfocadas en promover la detección y atención del cáncer de próstata. Su participación está relacionada con su propia experiencia como sobreviviente de este padecimiento.

Después del tratamiento y la intervención quirúrgica, Romano logró superar el cáncer de próstata y retomó actividades en su vida personal. También continuó con su labor como analista de futbol en televisión, después de que el proceso médico lo había alejado temporalmente de los micrófonos.

El tratamiento que acaba de concluir representa otra etapa dentro de su proceso de atención. El cierre fue acompañado por sus familiares y quedó registrado en el video que el argentino difundió mediante sus redes sociales.

El último equipo dirigido por Romano fue el Mazatlán. Carlos Lopez/Mexsport.

La experiencia de Romano durante su secuestro en 2005

La trayectoria personal del argentino también está marcada por el secuestro que sufrió en 2005, cuando se desempeñaba como entrenador de Cruz Azul. Romano fue privado de la libertad a las afueras de La Noria, después de que un grupo armado interceptara el vehículo en el que viajaba.

De acuerdo con los relatos que ha compartido en distintos espacios, permaneció 65 días con los ojos vendados y sin posibilidad de bañarse. En un principio creyó que se trataba de un asalto y llegó a quitarse el reloj de la muñeca, aunque posteriormente entendió que el objetivo era privarlo de la libertad.

Durante el hecho también tuvo un incidente con el vehículo, pues no colocó el freno y estuvo cerca de que avanzara. Al detenerlo, el grupo armado realizó un disparo que terminó en el asiento trasero. Romano ha señalado que aquella bala “no me pegó de casualidad”.

El argentino también ha relatado que el secuestro estaba relacionado con el equipo más que con su persona. Sus captores le solicitaron el contacto de Guillermo “Billy” Álvarez, aunque terminó comunicándose con su auxiliar Isaac Mizrahi.

Tres días después de recuperar su libertad, Romano regresó al Estadio Ciudad de los Deportes para dirigir nuevamente a Cruz Azul. El equipo empató 2-2 contra Dorados de Sinaloa, en un partido en el que ambos conjuntos y la afición le dieron la bienvenida de vuelta.