De Pumas y Veracruz a la novena división: Abraham González se une al equipo de Ibai Llanos

Abraham González, exjugador de Pumas, Lobos BUAP y Veracruz, salió del retiro para incorporarse al Ronin FC, equipo del creador de contenido español Ibai Llanos que competirá en la tercera división del futbol catalán durante la temporada 2026-2027, equivalente a la novena categoría del futbol federado en España.

El futbolista español regresará a la actividad después de haber anunciado su retiro profesional en septiembre de 2023. Ahora formará parte de un proyecto que busca conseguir su segundo ascenso consecutivo dentro del futbol catalán.

González tuvo una trayectoria que incluyó etapas tanto en España como en México. Antes de llegar al futbol mexicano pasó por las categorías inferiores del Futbol Club Barcelona y posteriormente militó en distintos equipos españoles, entre ellos el RCD Espanyol.

González jugó en Lobos BUAP. Carlos Milanes/Mexsport.

Abraham González y su paso por el futbol mexicano

El español llegó a Pumas en 2016 y permaneció durante dos años con el conjunto auriazul en los que disputó 77 partidos. Después de esa etapa firmó con Lobos BUAP, donde jugó durante una temporada.

Su recorrido en México terminó con un torneo en los Tiburones Rojos del Veracruz. Tras cerrar su etapa con el equipo veracruzano, González dejó el país para continuar su carrera en el futbol de Chipre.

En ese país defendió las camisetas del AEK Larnaca, Ethnikos y Akritas Chloraka. Fue después de esas experiencias cuando decidió poner fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Tras retirarse, tuvo una incursión en la Kings League España. González jugó con el Rayo de Barcelona y llegó a desempeñarse como capitán del equipo.

Ahora, tres años después de anunciar su retiro, volverá a jugar de manera federada con Ronin FC.

Abraham González cerró su etapa en México con Veracruz. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

Ronin FC busca su segundo ascenso consecutivo

El equipo de Ibai Llanos consiguió durante el último ciclo el ascenso de la cuarta a la tercera categoría del futbol catalán, luego de conquistar el título en su primer año de competencia.

Su siguiente temporada tendrá como escenario la tercera división catalana, que corresponde a la novena categoría del futbol español. El ascenso también le permitirá disputar la Copa Cataluña y enfrentarse con equipos de categorías superiores dentro del futbol regional.

Por encima de la tercera catalana se necesitan ascensos a segunda, primera y Liga Elit antes de dejar el futbol regional y competir en la Tercer RFEF contra equipos de otras ciudades de país ibérico.

Por ahora, el proyecto permanece en el futbol regional y continúa construyendo su estructura. Su actividad también se comparte mediante redes sociales, donde se pueden seguir partidos en vivo y resúmenes extendidos de los encuentros.