Wout Van Aert gana la etapa 13 de La Vuelta a España 2026

Wout Van Aert consiguió este viernes su primera victoria en La Vuelta a España 2026 al imponerse en la decimotercera etapa, disputada entre Almuñécar y Loja sobre un recorrido de 192.8 kilómetros.

El corredor del Team Visma I Lease a Bike aprovechó su presencia en la fuga y protagonizó el desenlace de la jornada, donde superó a Valentin Paret-Peintre para quedarse con el triunfo.

¿Cómo ganó Wout van Aert la etapa 13?

La victoria se definió en los kilómetros finales. Van Aert y Paret-Peintre consiguieron despegarse del resto de los integrantes de la fuga y llegaron juntos al tramo decisivo.

El belga lanzó su movimiento a pocos kilómetros de la meta y logró mantener la ventaja hasta el final. Paret-Peintre intentó responder en los últimos metros, pero Van Aert cruzó primero la línea de llegada.

Con este resultado, el ciclista del Visma sumó su primera victoria de etapa en esta edición y volvió a demostrar su capacidad para competir tanto en jornadas rápidas como en recorridos de mayor exigencia.

Matthew Brennan vuelve a destacar

El Team Visma I Lease a Bike tuvo a Matthew Brennan entre los protagonistas de la jornada; el británico, que ya ha conseguido victorias, terminó tercero en Loja después de mantenerse dentro del grupo que peleó por el triunfo.

Brennan continúa así con una de las actuaciones más destacadas de su primera participación en La Vuelta, mientras su compañero Van Aert consiguió el triunfo que había buscado durante la carrera.

¿Cómo queda la clasificación general?

La clasificación general no tuvo cambios importantes durante esta etapa; el español Enric Mas conserva el maillot rojo, seguido por Primož Roglič.

La diferencia entre los primeros puestos se mantiene de cara a las próximas jornadas, donde la montaña volverá a tener un papel determinante.

¿Cuándo es la etapa 14 de La Vuelta?

La Vuelta a España continuará este sábado 5 de septiembre con la decimocuarta etapa, que llevará al pelotón desde Jaén hasta la Sierra de la Pandera.

La jornada tendrá un recorrido de 152.7 kilómetros y terminará con una subida que puede provocar movimientos entre los candidatos a la clasificación general; la carrera volverá a poner el foco en los favoritos al maillot rojo y en la batalla por el primer lugar.