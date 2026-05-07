Marcelo Ebrard presume encuentro con Jorge Campos y Brandon Valenzuela en Toronto

Marcelo Ebrard aprovechó su visita a Toronto como parte de la Misión Comercial a Canadá 2026 para coincidir con dos figuras ligadas al deporte mexicano: el histórico exportero Jorge Campos y el catcher hermosillense Brandon Valenzuela, quien actualmente forma parte de los Toronto Blue Jays.

El secretario de Economía llegó desde el miércoles a Canadá para encabezar una agenda de reuniones entre empresarios y autoridades, aunque en medio de las actividades también hubo espacio para los encuentros deportivos que rápidamente llamaron la atención en redes sociales.

Uno de ellos fue con Jorge Campos, considerado una de las máximas leyendas del futbol mexicano y uno de los jugadores más populares en la historia de la Selección Mexicana.

El propio Marcelo Ebrard compartió en su cuenta de X una fotografía junto al exportero durante su estancia en Toronto, donde ambos coincidieron mientras se realizaban actividades relacionadas con la misión comercial entre México y Canadá.

Muchos aficionados desconocen que Jorge Campos mantiene una relación cercana con Canadá desde hace años, ya que está casado con la canadiense Marcy Raston. Además, su hijo Antonio Campos cuenta con nacionalidad mexicana, canadiense y estadounidense.

Otro de los momentos destacados para el funcionario mexicano fue su encuentro con Brandon Valenzuela, receptor nacido en Hermosillo y uno de los mexicanos que actualmente forman parte de las Grandes Ligas con los Blue Jays.

Durante la reunión, el catcher sonorense le entregó a Marcelo Ebrard un jersey de Toronto con el nombre “Marcelo” y el número 25 en la espalda, imagen que también fue compartida durante la jornada en Canadá.

Brandon Valenzuela, de 25 años, vive la temporada más importante de su carrera luego de concretar este año su debut en las Grandes Ligas con la organización canadiense.

En sus primeros 20 juegos dentro del mejor beisbol del mundo, el receptor mexicano suma 3 jonrones, 6 carreras producidas y un promedio de bateo de .200.

Más allá de sus números ofensivos, el sonorense ha destacado principalmente por su trabajo defensivo detrás del plato, herramienta que terminó por consolidarlo dentro de la organización de Toronto y le abrió la puerta para recibir el llamado al roster de Grandes Ligas.