El Bournemouth sacude al Manchester United y deja a Michael Carrick al borde del despido

El Bournemouth provocó un terremoto en el Teatro de los Sueños de Old Trafford al imponerse 3-0 al Manchester United. Las anotaciones de Rayan, Marcus Tavernier y Evanilson sentenciaron un compromiso que expuso, una vez más, las profundas carencias tácticas y la fragilidad anímica del cuadro local en la presente campaña de la Premier League.

Esta estrepitosa caída en casa agrava un panorama insostenible. Con este tropiezo, los Diablos Rojos extienden a ocho su racha de partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones, dejando al estratega Michael Carrick en la cuerda floja ante la abierta desaprobación de la tribuna.

El peor arranque de los Diablos Rojos en la era moderna

El tropiezo ante los Cherries encendió todas las alarmas en el esquema del club. Con apenas una victoria en las primeras fechas, la histórica institución británica se ubica en la decimosexta posición de la tabla general, a un punto de los puestos de descenso, firmando uno de los arranques más pobres de su historia reciente.

La frustración de los seguidores estalló en silbatinas generalizadas hacia el plantel y la directiva tras el pitazo final. La crisis de identidad es tal que ni la presencia de referentes como Bruno Fernandes —quien inició sorpresivamente en el banquillo de suplentes— sirvió para corregir el rumbo ofensivo del equipo.

El colapso se extiende al plano internacional

El bache doméstico ratifica el golpe sufrido apenas cuatro días atrás en la UEFA Champions League, donde el conjunto inglés cayó 4-1 frente al Como 1907 para registrar su segundo descalabro en tres jornadas de la fase de liga europea.

Los datos que retratan el momento del Manchester United son contundentes:

Inseguridad defensiva: Acumulan 17 goles recibidos en sus últimos nueve compromisos en todos los torneos.

Sequía de triunfos: Registran ocho cotejos en fila sin sumar de a tres puntos.