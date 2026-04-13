¡Luto en el futbol! René Higuita despide a su padre con emotiva lección de perdón

El mundo del fútbol se detiene para abrazar a una de sus más grandes leyendas. René Higuita, el histórico guardameta de la Selección Colombia, atraviesa uno de los momentos más amargos de su vida tras confirmarse la muerte de su padre, Juan Antonio Zapata. Sin embargo, fiel a su estilo revolucionario, el 'Loco' no solo compartió su dolor, sino que dio una cátedra de humanidad al despedirlo "desde la paz y no desde el rencor".

En medio de la despedida, Higuita compartió un mensaje en el que expresó sentimientos de perdón y reconciliación. Sus palabras conmovieron a muchos seguidores, ya que reflejaron una etapa de sanación personal en la que dejó atrás resentimientos y destacó la importancia de la paz interior en este difícil momento familiar.

El exarquero de Atlético Nacional reveló que, tras años de una relación marcada por la distancia y las complejidades familiares —las mismas que lo llevaron a no utilizar el apellido Zapata con frecuencia—, logró sanar las heridas antes del adiós definitivo. "Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón", escribió Higuita, confirmando que el reencuentro final le permitió ver a su padre "como hombre y no como un error".

Un legado que trasciende la cancha

La noticia ha provocado una ola de solidaridad en todo el continente. Instituciones como la Dimayor y su amado Atlético Nacional lanzaron comunicados oficiales expresando sus condolencias para el ídolo que cambió la historia de la portería. En Colombia, donde Higuita es un símbolo de resiliencia, su historia de vida vuelve a ser ejemplo: esta vez, no por un "escorpión" en Wembley, sino por la valentía de elegir la reconciliación en el momento más difícil.