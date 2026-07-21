Luka Modric no se retira: seguirá en Europa tras decidir su futuro con el Milan

Luka Modric seguirá jugando al futbol profesional. Después de las dudas sobre su futuro tras el Mundial 2026, el mediocampista croata habría decidido continuar con su carrera y todo apunta a que permanecerá una temporada más con el AC Milan.

El histórico volante de 40 años analizó su situación después de su participación con la Selección de Croacia en la Copa del Mundo y, pese a que su contrato con el conjunto rossonero llegó a su fin, la intención del club fue mantenerlo dentro del proyecto deportivo.

Milan quiere conservar el liderazgo de Modric

La directiva del Milan considera que la experiencia, calidad y liderazgo de Modric todavía pueden ser determinantes dentro del equipo. El mediocampista es visto como una figura importante para acompañar el crecimiento de los jóvenes talentos del plantel y transmitirles su conocimiento adquirido durante años en la élite europea.

El nuevo proyecto encabezado por Ruben Amorim también contemplaría la continuidad del ganador del Balón de Oro 2018, quien sigue siendo valorado como un futbolista capaz de marcar diferencia dentro del campo.

Renovación por una temporada más

El nuevo acuerdo entre Modric y el Milan estaría planteado por una temporada adicional, con condiciones económicas similares a su anterior contrato y algunos incentivos ligados al rendimiento.

La estrategia del club italiano sería administrar sus minutos de participación para conservar su mejor versión física y aprovechar su visión de juego, jerarquía y capacidad para liderar el vestidor.

Modric amplía una carrera histórica

De concretarse la renovación, Luka Modric extendería una trayectoria llena de éxitos, marcada por sus títulos con el Real Madrid, su reconocimiento individual con el Balón de Oro y su papel como referente de la selección croata.

A sus 40 años, el mediocampista demuestra que todavía tiene motivación para competir al máximo nivel y afrontar nuevos retos dentro del futbol europeo.