Luis Fernando Tena guía a Guatemala a la Concacaf Nations League por primera vez

El estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol, volvió a iluminarse de alegría después de la victoria de Guatemala ante Surinam (1-0) y con ello, los de Luis Fernando Tena se clasificaron, por primera vez, a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026/27.

El primer tiempo se consumió sin goles. Surinam salió mejor en los primeros minutos, con el balón y con la idea clara de quitarle el ritmo a la local. Guatemala respondió con carácter, pero sin puntería: generó las mejores ocasiones y no encontró el arco.

Luis Fernando Tena en un partido como DT de Guatemala. Mexsport

Después del descanso el encuentro se tensó. Alrededor del minuto 63, Richonell Margaret vio la roja tras un cruce con Nicolás Samayoa y el partido se detuvo unos minutos por la protesta visitante, que alegó insultos racistas. Con diez hombres, Surinam se replegó.

El empate no servía para Guatemala, pero en el 90+6, Olger Escobar asoció a Matthew Evans en una pared al borde del área. El naturalizado recibió, se acomodó y soltó un zurdazo cruzado al ángulo superior que batió a Etienne Vaessen. Una victoria que valió toda la pena.

Guatemala y Luis Fernando Tena a Cuartos de la Nations League

El gol de Evans no fue solo un triunfo. Cerró una fase de grupos de siete puntos y, por diferencia de goles, metió a la Azul y Blanco en la siguiente ronda.

Es la primera vez en la historia del certamen que Guatemala alcanza los Cuartos de Final de la Nations League. Junto con Panamá, es una de las dos selecciones centroamericanas que avanzaron en esta edición.

El boleto lleva la firma de Luis Fernando Tena. El mexicano llegó con el proceso a medias, sin Mundial 2026 y con la necesidad de reconciliar al equipo con su gente.

Después del partido lo dijo con claridad: el premio era justo, merecían ganar, la defensa había sido sólida y el plantel había jugado los cuatro encuentros con personalidad, carácter y entrega. “Le dimos alegría a la afición que le debíamos”, resumió.

En noviembre el obstáculo cambia de escala. Guatemala se medirá a Canadá, una de las potencias ya clasificadas de la región y el rival que el propio Tena prefería si hubiera que elegir.