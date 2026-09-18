Luis Enrique pide el Balón de Oro para un jugador del PSG y cuestiona ausencia de Doué

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, evitó dar un nombre como su favorito para ganar el Balón de Oro, pero dejó clara su postura: considera que el prestigioso premio debería quedar en manos de uno de los futbolistas del conjunto parisino.

¿Quién ganará el Balón de Oro? Como club, esperamos que lo gane uno de los jugadores del Paris Saint-Germain. Buscamos proteger a nuestros jugadores”, declaró el técnico español.

El entrenador del PSG también cuestionó que Désiré Doué no haya sido incluido entre los candidatos al galardón, al considerar que el joven futbolista francés tenía argumentos para aparecer en la lista.

Luis Enrique cuestiona ausencia de Désiré Doué

Luis Enrique señaló que, si hubiera tenido la posibilidad de intervenir en la elección de los nominados al Balón de Oro, habría incluido a Doué entre los candidatos.

Si tuviéramos la posibilidad de decidir, quizá habríamos incluido también a Doué en la lista. ¿Por qué no ha sido nominado Doué? Nosotros siempre defendemos a nuestros jugadores. Merecemos que el Balón de Oro sea para uno de nuestros jugadores”, expresó.

De esta manera, el entrenador del PSG respaldó públicamente a su plantilla y puso sobre la mesa el nombre de Doué, quien no aparece entre los nominados al premio individual más importante del futbol.

Luis Enrique evita señalar a un favorito para el Balón de Oro

A pesar de ser cuestionado directamente sobre quién considera que debería ganar el Balón de Oro, Luis Enrique no quiso decantarse por un futbolista en particular.

En lugar de mencionar un nombre, el técnico destacó la postura institucional del PSG y manifestó su deseo de que el reconocimiento termine en manos de uno de los integrantes de su plantilla.

Luis Enrique descarta favoritismo del PSG ante Marsella

Por otra parte, Luis Enrique habló sobre el próximo clásico entre Paris Saint-Germain y Olympique de Marsella en la liga francesa.

El entrenador español reconoció que el PSG no atraviesa su mejor momento, pero descartó que alguno de los dos equipos llegue como favorito para el encuentro.

¿El favoritismo del París ante el Marsella? No hay candidatos favoritos, especialmente cuando disputas un partido clásico. Estamos acostumbrados a ver a equipos que son candidatos a ganar y luego pierden sus partidos”, concluyó.

El PSG afrontará así uno de sus partidos más importantes de la temporada con la atención puesta tanto en su rendimiento colectivo como en la disputa por el Balón de Oro, donde Luis Enrique espera que uno de sus futbolistas termine recibiendo el máximo reconocimiento individual.