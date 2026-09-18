Luis Díaz asegura que Julián Quiñones puede jugar en cualquier liga top de Europa

Luis Díaz, la estrella colombiana del Bayern Múnich, rompió el silencio y se deshizo en halagos hacia el delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones. El atacante del conjunto bávaro reconoció que el ariete de la Selección Mexicana cuenta con todo el arsenal futbolístico necesario para brillar con luz propia en la Bundesliga o en cualquier otra liga de primer nivel del Viejo Continente.

Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí (en la Bundesliga), sino en cualquier liga de élite. Es un chico que tiene potencial, agilidad, marca goles y asiste. Tiene toda la capacidad para estar en un equipo top", disparó sin titubear el 'Guajiro' en una entrevista exclusiva para la cadena FOX.

La autoridad con la que habla el exjugador del Liverpool no es obra de la casualidad. Lucho recordó que conoce a la perfección las entrañas competitivas de Quiñones debido a que compartieron el vestidor de la Selección de Colombia Sub-20, justo antes de que sus caminos se separaran por completo y Julián decidiera representar con orgullo los colores del Tri.

El pasado oculto en Colombia y el debate tras el Mundial 2026

La conexión entre ambos artilleros se remonta al Campeonato Sudamericano Sub-20 de 2017. En aquel torneo juvenil, las realidades eran radicalmente opuestas: Julián Quiñones pintaba como el delantero titular inamovible del combinado cafetero, mientras que Luis Díaz remaba desde atrás como su suplente directo. Al paso de los años, la falta de oportunidades en la selección absoluta de su país natal orilló a Quiñones a consolidar su vida y carrera en México, obteniendo su naturalización en 2023.

Esta inesperada declaración de la figura del Bayern Múnich llega en un momento de ebullición en las redes sociales, donde los aficionados mantienen un intenso debate. Tras el Mundial 2026, un sector de aficionados ha defendido el rendimiento de la 'Pantera', quien se destapó con cuatro goles en la justa mundialista y terminó preseleccionado entre los 30 candidatos al Balón de Oro, superando la cuota del propio Luis Díaz con Colombia en el mismo torneo.

"Yo compartí camerino con él en la Sub-20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador", sentenció la figura de la liga alemana.

Con este contundente respaldo de un futbolista consolidado en la élite, el nombre de Julián Quiñones —actual goleador del Al-Qadsiah en Arabia Saudita— vuelve a sonar en el panorama internacional paraestar en el radar de equipos de Europa.