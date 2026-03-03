¿Llega Mbappé contra el City? El viaje a Francia que encendió las alarmas en el Real Madrid

Kylian Mbappé y el Real Madrid enfrentan tensiones por el manejo de su lesión en la rodilla izquierda, un esguince que arrastra desde diciembre y que complica su disponibilidad para los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City.

El club confirmó el diagnóstico tras pruebas en Francia, realizadas por especialistas locales bajo supervisión de los servicios médicos madridistas: se trata de un esguince en la rodilla izquierda, con tratamiento conservador sin cirugía prevista, por ahora.

El parte médico destaca que la evolución sigue pendiente, sin plazos fijos de regreso, aunque el objetivo inicial era tenerlo listo para la ida del 11 de marzo o, al menos, la vuelta el 17 ante el City en el partido que será en Inglaterra.

Sin embargo, el entorno del jugador muestra insatisfacción con el enfoque del cuerpo médico del Real Madrid. Mbappé, frustrado por las molestias persistentes pese a jugar con dolor en varias ocasiones, viajó a París para una segunda opinión, acompañado por personal del club, como reportó el periodista Antón Meana en el programa El Larguero, de la Cadena SER.

Esta decisión resalta diferencias en los plazos de recuperación: el francés prioriza una rehabilitación completa para evitar recaídas, especialmente con el Mundial 2026 a menos de 100 días, mientras el equipo blanco busca acelerarlo para el duelo clave europeo.

El entrenador Álvaro Arbeloa ha enfatizado la cautela, declarando que es mejor que Mbappé regrese al 100 por ciento sin molestias ni riesgos, en lugar de forzar un retorno prematuro. Esta postura coincide con reportes que indican que el club teme su ausencia en la eliminatoria ante el City, un golpe para un ataque que depende en gran medida del francés, autor de 38 goles esta temporada.

Kylian Mbappé lleva un par de juegos ausente; le preocupa recrudecer su lesión por apresurarse y perderse el Mundial de futbol a mediados de año. Reuters

La situación se agrava con otras bajas en el plantel, como la rotura de ligamentos de Rodrygo, y críticas recurrentes al departamento médico por presuntamente apresurar retornos o no prevenir lesiones de rodilla en varios jugadores.

Mbappé ya se perdió partidos recientes, incluido el triunfo ante Benfica en Champions y el duelo liguero contra Getafe que fue una dolorosa derrota de los blancos en casa. Su baja afecta directamente la aspiración madridista en Europa, donde el City representa un rival de alto nivel.

El entorno del jugador insiste en que no hay planes quirúrgicos y el foco está en una recuperación óptima a largo plazo, pero la incertidumbre genera preocupación en el Bernabéu. Esta disputa subraya los desafíos entre salud del atleta y demandas del club en el futbol élite.