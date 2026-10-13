Champions League: Resultados del martes 13 de octubre; se anotaron 32 goles
Con sorpresas en los partidos del Inter de Milán y Bayern Múnich, estos fueron los resultados del martes 13 de octubre; se anotaron 32 goles en Champions
La Jornada 2 de la Fase Liga de Champions League arrancó este martes 13 de octubre con 32 goles, protagonizando sorprendentes resultados como la derrota del Inter de Milán en Italia y el empate de Bayern Múnich en Noruega.
El partido con más goles fue el del Inter de Milán ante Brujas, mismo en el que el conjunto belga sorprendió a los de la Serie A, viviendo una última media hora de ensueño y venciendo 3-4 a los italianos.
Por su parte, el compromiso que enfrentaba a dos de los gigantes europeos se llevó a cabo en Madrid, donde el Atlético de Diego Pablo Simeone impuso condiciones frente al Manchester United.
Estos son los resultados del martes 13 de octubre en la Jornada 2 de Fase Liga de Champions League:
- Lens 0-2 Sporting Lisboa.
- Sabah 2-0 Slavia Praga
- Arsenal 3-0 Lille
- Atlético de Madrid 2-0 Manchester United
- Galatasaray 1-4 Barcelona
- Inter de Milán 3-4 Brujas
- Leipzig 1-0 PSV Eindhoven
- Villarreal 3-1 Napoli
* Barcelona, Arsenal y Sporting Lisboa son los únicos que marchan con paso perfecto, pudiendo ser igualado por 10 conjuntos más que tendrán actividad este miércoles 14 de octubre.
Resto de la Jornada 2 de Champions: Miércoles 14 de octubre
Estos son los partidos del miércoles 14 de octubre que cerrarán la Jornada 2 en la Fase Liga de Champions League, así como su horario y canal de TV en México en donde se podrá disfrutar el compromiso:
10:45 / Feyenoord Vs Como - HBO Max.
10:45 / LASK Vs Liverpool - Fox One.
13:00 / Aston Villa Vs Fenerbahce - HBO Max y TNT.
13:00 / Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund - Fox One.
13:00 / Manchester City Vs PSG - HBO Max.
13:00 / Betis Vs Porto - Fox y Fox One.
13:00 / Roma Vs Real Madrid - Fox One.
13:00 / Shakhtar Donetsk Vs AEK Atenas - HBO Max y Space.
13:00 / Slavia Bratislava Vs Stuttgart - Fox One.
* Equipos que cuentan con la posibilidad de mantener su paso perfecto en este inicio de Fase Liga en la Champions League.
** Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG