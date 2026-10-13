Champions League: Resultados del martes 13 de octubre; se anotaron 32 goles

La Jornada 2 de la Fase Liga de Champions League arrancó este martes 13 de octubre con 32 goles, protagonizando sorprendentes resultados como la derrota del Inter de Milán en Italia y el empate de Bayern Múnich en Noruega.

El partido con más goles fue el del Inter de Milán ante Brujas, mismo en el que el conjunto belga sorprendió a los de la Serie A, viviendo una última media hora de ensueño y venciendo 3-4 a los italianos.

Por su parte, el compromiso que enfrentaba a dos de los gigantes europeos se llevó a cabo en Madrid, donde el Atlético de Diego Pablo Simeone impuso condiciones frente al Manchester United.

Tras caer en su debut de Champions League, Atlético de Madrid se reivindica venciendo al Manchester United. Reuters

Estos son los resultados del martes 13 de octubre en la Jornada 2 de Fase Liga de Champions League:

- Lens 0-2 Sporting Lisboa.

- Sabah 2-0 Slavia Praga

- Arsenal 3-0 Lille

- Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

- Galatasaray 1-4 Barcelona

- Inter de Milán 3-4 Brujas

- Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

- Viking 3-3 Bayern Múnich

- Villarreal 3-1 Napoli

* Barcelona, Arsenal y Sporting Lisboa son los únicos que marchan con paso perfecto, pudiendo ser igualado por 10 conjuntos más que tendrán actividad este miércoles 14 de octubre.

Barcelona suma su segundo triunfo en Champions League tras remontar al Galatasaray. Reuters

Resto de la Jornada 2 de Champions: Miércoles 14 de octubre

Estos son los partidos del miércoles 14 de octubre que cerrarán la Jornada 2 en la Fase Liga de Champions League, así como su horario y canal de TV en México en donde se podrá disfrutar el compromiso:

10:45 / Feyenoord Vs Como - HBO Max.

10:45 / LASK Vs Liverpool - Fox One.

13:00 / Aston Villa Vs Fenerbahce - HBO Max y TNT.

13:00 / Bodo/Glimt Vs Borussia Dortmund - Fox One.

13:00 / Manchester City Vs PSG - HBO Max.

13:00 / Betis Vs Porto - Fox y Fox One.

13:00 / Roma Vs Real Madrid - Fox One.

13:00 / Shakhtar Donetsk Vs AEK Atenas - HBO Max y Space.

13:00 / Slavia Bratislava Vs Stuttgart - Fox One.

* Equipos que cuentan con la posibilidad de mantener su paso perfecto en este inicio de Fase Liga en la Champions League.

** Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Aficionados de Lens celebran el regreso de la Champions League a su estadio. Reuters

BFG