Se reaviva la salida de Sebastián Cáceres: Dejaría 8 MDD al América

Sebastián Cáceres podría haber recibido la oferta que esperaba. El defensor uruguayo tendría en la mesa la posibilidad de llegar al Celta de Vigo de España, conjunto que pagaría 8 millones de dólares al América por hacerse de los servicios de zaguero.

Con 172 partidos de Liga MX defendiendo el escudo de las Águilas (40 de Liguilla), Sebastián Cáceres estaría poniendo fin a su etapa en El Nido, club al que llegó en 2020 y en el que suma 14 torneos siendo uno de los elementos base en la parte baja del 16 veces campeón del futbol mexicano.

Sebastián Cáceres llegó al América para el Clausura 2020 de la Liga MX. Mexsport

Con 27 años recientemente cumplidos, Sebastián Cáceres daría el salto al futbol europeo luego de ser parte de Uruguay en el Mundial 2026, combinado con el que disputó los 270 minutos de una Copa del Mundo que quedó marcada por el fracaso de la Garra Charrúa en un Grupo que compartió con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

De acuerdo a la información del periodista César Luis Merlo, Celta de Vigo estaría pagando 8 Millones de Dólares por el zaguero del América, quien está abierto a volar del Nido y vivir su primera experiencia en el Viejo Continente, por lo que los siguientes días serán clave para definir su futuro inmediato:

¿Quién supliría la ausencia de Sebastián Cáceres?

Ante la ausencia de Sebastián Cáceres, América no se quedaría completamente descubierto en la posición, ya que Israel Reyes tomaría posesión total del eje de la zona defensiva azulcrema, misma en la que podría estar acompañado por dos jugadores más en caso de que los de Guillermo Almada no suplan al uruguayo:

Ramón Juárez / el mexicano de 25 años pasaría a convertirse en la opción número 1 para utilizar el sitio vacante por Cáceres, consiguiendo el protagonismo que no ha logrado obtener en los últimos semestres con André Jardine, ni en este inicio con Guillermo Almada.

Miguel Vázquez / con solamente 22 años y sumando a la tabla de menores, El Shocker ya sabe lo que es ser titular en la escuadra americanista, por lo que viviría una nueva posibilidad de adueñarse de un sitio en la zaga y competir por un reflector que supo utilizar en el Apertura 2024 ante las lesiones que acarreaba el cuadro de Coapa.

Los defensores mexicanos, Miguel Vázquez y Ramón Juárez, van por la titularidad con América. Mexsport

BFG