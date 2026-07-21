Erling Haaland celebra su cumpleaños 26 con épica foto al estilo vikingo

Erling Haaland llegó a los 26 años convertido en uno de los grandes protagonistas del futbol mundial. El delantero del Manchester City celebró su cumpleaños en medio del reconocimiento internacional que recibió tras liderar la histórica actuación de Noruega en el Mundial 2026.

El atacante noruego fue una de las figuras más destacadas del torneo gracias a sus goles, su liderazgo y el impacto que tuvo dentro de un equipo que logró la mejor participación de su país en una Copa del Mundo.

Haaland celebra con casco vikingo y junto a sus seres queridos

A través de redes sociales, Haaland y su pareja Isabel Haugseng Johansen compartieron imágenes del festejo, donde llamó especialmente la atención una fotografía del delantero utilizando un casco vikingo de juguete con el mensaje: "26 años. Genial".

El futbolista pasó el día acompañado de familiares y amigos, además de disfrutar la celebración junto a su pareja a bordo de un yate, en un ambiente lleno de comida y momentos especiales.

El "Viking Row", la celebración que hizo famoso a Haaland y Noruega

Más allá de sus actuaciones dentro del campo, Haaland se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del Mundial 2026 gracias al tradicional festejo vikingo de la selección noruega.

Tras las victorias más importantes del equipo, el delantero encabezó el llamado "Viking Row", un ritual inspirado en la cultura nórdica que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más recordadas del torneo.

La celebración traspasó las fronteras de Noruega y se volvió viral en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo destacaron la conexión entre los jugadores, la afición y las raíces históricas del país escandinavo.

Haaland, el símbolo de la nueva generación del futbol noruego

Aunque Noruega no logró conquistar la Copa del Mundo, su actuación quedó registrada como la mejor participación de la selección en la historia del torneo. Haaland fue la referencia ofensiva del equipo y una pieza clave para que el combinado escandinavo se consolidara como una de las grandes revelaciones del Mundial.

A sus 26 años, el delantero del Manchester City continúa aumentando su legado. Su capacidad goleadora, personalidad y conexión con los aficionados lo mantienen como uno de los futbolistas más influyentes del planeta y el máximo referente del futbol noruego.