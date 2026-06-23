Dosifica fuerzas: El plan de Lionel Messi en el Mundial 2026 a horas de festejar su cumpleaños 39

Lionel Messi tuvo una relajada jornada este miércoles al no tener actividad, al igual que el resto de los jugadores titulares de Argentina, después de su victoria del lunes ante Austria. En el caso del 10 albiceleste, líder de goleo en la Copa del Mundo con cinco dianas, el descanso llega a un día de cumplir 39 años de edad.

La sesión de entrenamientos de los campeones del Mundo en Kansas City fue controlada, una vez que ya tienen asegurado el pase a los dieciseisavos de final como primeros del Grupo J, luego de sus triunfos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0) con todos los goles de la factoría de Lionel Messi.

El principal trabajo lo realizaron jugadores de banca y que entraron de cambio, como Julián Álvarez, quien afrontó esta sesión con un reflector especial sobre sí, luego de que pidió ser traspasado del Atlético de Madrid a otro equipo para “poder cumplir mi sueño”.

Recuperación estratégica

Entre los ausentes a la sesión estuvieron Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, quienes realizaron trabajos de recuperación en las instalaciones del Sporting Kansas City.

Messi tuvo presencia acotada: apenas 15 minutos en los que la cobertura de prensa estuvo autorizada. El capitán abandonó el complejo sin interactuar con sus compañeros.Números de un torneo extraordinario

5 goles : Total alcanzado por Messi en el torneo (doblete vs Austria).

: Total alcanzado por Messi en el torneo (doblete vs Austria). 2-0 : Marcador del triunfo defensivo ante los austriacos.

Liderato goleador histórico : Posición alcanzada por el astro tras su actuación.

: Posición alcanzada por el astro tras su actuación. Próximo partido: Sábado ante Jordania, en Arlington.

Lionel Messi ha sido el principal artífice del ataque de Argentina durante esta Copa del Mundo. AFP

Perspectivas abiertas

Con el Grupo J sellado matemáticamente, la incógnita es si Scaloni permitirá minutos a su veterano Messi en el último encuentro de fase grupos. Respecto a Cristian Romero, sustituido por molestias en la rodilla derecha, la Asociación reportó estudios en curso, aunque el central del Tottenham manifestó optimismo sobre una recuperación en días.