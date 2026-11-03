Liga MX y la FMF lamentan la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife

Este martes nos despertamos con la terrible noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife de España, y tras este incidente, la Liga MX así como la Federación Mexicana de Futbol y el Club Deportivo Guadalajara, se solidarizaron por este hecho.

Mediante las redes sociales, la liga, así como la FMF mandaron un mensaje donde lamentan el fallecimiento del jugador español.

Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del futbol español en este difícil momento”, se lee en ambas imágenes.

Jesús de Miguel quedó gravemente herido después de recibir un rodillazo de Jesús Owono; hoy se informó su fallecimiento. Reuters

Por su parte, el Guadalajara también se pronunció por esta noticia. En el post del CD Tenerife donde confirmaban la muerte de Jesús de Miguel, las Chivas respondieron con un emotivo mensaje.

“Desde el Club Deportivo Guadalajara lamentamos profundamente el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia y seres queridos, así como a sus compañeros y a toda la institución del CD Tenerife”, escribieron.

Además de estas tres instituciones, el Cruz Azul, Atlas y FC Juárez se han pronunciado tras el fallecimiento del delantero del Tenerife.

El futbol español, de luto tras la muerte de Jesús de Miguel

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel, todo el futbol de España ha expresado sus condolencias hacía el Tenerife y la familia del jugador.

Desde los principales clubes españoles (Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid) hasta jugadores y entrenadores (Hansi Flick, Mourinho, Lamine Yamal, Mbappé, entre otros).

Asimismo, exjugadores que militaron en España, también se hicieron presentes con mensajes de aliento, desde Lionel Messi, hasta Gerard Piqué.

Incluso los partidos de Copa del Rey y de la Reina se han suspendido. Ahora se está discutiendo si la próxima jornada de LaLiga se jugará o también se tendrá un receso.