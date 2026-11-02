Liga MX: nueve equipos todavía deben minutos de menores en el Apertura 2026

Nueve equipos de la Liga MX todavía no cumplen con la regla de mil 170 minutos para jugadores nacidos a partir de 2004, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular del Apertura 2026. FC Juárez, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Santos Laguna, Querétaro, León, Tigres y Monterrey deberán cubrir el tiempo pendiente para evitar sanciones deportivas y económicas.

La mayoría de los clubes cuenta con dos partidos para alcanzar el requisito, mientras que Rayados y Gallos Blancos tienen un encuentro pendiente, por lo que disponen de tres compromisos para sumar los minutos necesarios.

Durante la jornada 15, Atlético de San Luis se convirtió en el último club en cumplir con la disposición. El conjunto potosino tenía 19 minutos pendientes y los completó durante su partido ante Atlas, con lo que dejó de formar parte de la lista de equipos que todavía deben cubrir esta obligación.

Atlético de San Luis ya completó sus minutos de menor. MEXSPORT

¿Cuántos minutos deben los equipos de la Liga MX?

Monterrey encabeza la lista de clubes con mayor cantidad de minutos pendientes, con 266, seguido de Tigres, que necesita sumar otros 234. Ambos equipos tienen tres partidos disponibles para alcanzar la cifra establecida.

La situación del resto de los equipos es la siguiente:

Rayados de Monterrey: 266 minutos.

266 minutos. Tigres: 234 minutos.

234 minutos. León: 149 minutos.

149 minutos. Querétaro: 147 minutos.

147 minutos. Santos Laguna: 132 minutos.

132 minutos. Toluca: 131 minutos.

131 minutos. FC Juárez: 117 minutos.

117 minutos. Cruz Azul: 104 minutos.

104 minutos. Puebla: 96 minutos.

Aunque los Bravos de Juárez ya no tienen posibilidades de clasificar a la liguilla, todavía deben cubrir 117 minutos para cumplir con el reglamento.

La cantidad de minutos disponibles también condiciona la estrategia de los equipos. Cada club puede sumar hasta 220 minutos por partido, por lo que deberá distribuir la participación de sus futbolistas jóvenes en los encuentros restantes.

¿Qué sanciones contempla la regla de menores?

Los clubes que no alcancen los mil 170 minutos establecidos se exponen a dos consecuencias: una deducción de tres puntos en la clasificación general y una reducción del 15 por ciento en sus ingresos por derechos de formación.

La posible pérdida de unidades representa un riesgo adicional para los equipos que todavía compiten por un lugar en la fase final del Apertura 2026. Por ello, cumplir con el requisito no solo implica evitar una sanción económica, sino también proteger su posición en la tabla.