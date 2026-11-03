Pedro Caixinha vuelve a Europa: el ex DT de Cruz Azul y Santos dirigirá al Cercle Brugge

Pedro Caixinha está de regreso en el futbol europeo. El entrenador portugués, quien tuvo pasos por Cruz Azul, Santos Laguna y FC Juárez en el futbol mexicano, fue anunciado como nuevo director técnico del Cercle Brugge, equipo que milita en la Primera División de Bélgica.

El estratega llega para ocupar el lugar de Lars Friis, quien fue destituido después de un complicado inicio de temporada. De acuerdo con el comunicado del conjunto belga, la decisión se tomó tras conseguir solamente seis puntos de 30 posibles en las primeras 10 jornadas del campeonato.

Caixinha, de 55 años, tendrá la misión de cambiar el rumbo del equipo y alejarlo de los últimos puestos de la clasificación. Su llegada representa una nueva oportunidad en el futbol europeo, luego de su reciente experiencia en la Liga MX.

El técnico portugués firmó un contrato hasta junio de 2027, con una opción para extender su vínculo por una temporada más, dependiendo de los resultados.

¿Cuándo fue la última vez que dirigió Pedro Caixinha?

La última experiencia de Pedro Caixinha en los banquillos fue con FC Juárez, equipo al que dirigió durante el Clausura y el inicio del Apertura 2026.

Su salida de los Bravos se produjo en agosto, después de una derrota por 5-1 frente a Pumas en la Jornada 3 del Apertura 2026. El resultado significó su tercera derrota consecutiva en el arranque del campeonato y provocó que la directiva fronteriza decidiera terminar su etapa en el club.

Antes de su paso por Juárez, el portugués también dirigió a Santos Laguna y Cruz Azul, dos instituciones con las que dejó huella en el futbol mexicano.

Pedro Caixinha vuelve a Europa tras su paso por la Liga MX

El regreso de Caixinha al futbol europeo representa un nuevo capítulo en su trayectoria internacional. El entrenador cuenta con experiencia en diferentes ligas y países, además de haber dirigido equipos como Rangers de Escocia, Al-Gharafa de Qatar y Talleres de Argentina.

Ahora, el desafío estará en Bélgica, donde buscará mejorar los resultados del Cercle Brugge y ayudar al equipo a salir de la zona comprometida de la clasificación.

De esta manera, el exentrenador de Cruz Azul, Santos y FC Juárez vuelve a tener una oportunidad en Europa, con el objetivo de recuperar protagonismo en los banquillos y consolidar un nuevo proyecto deportivo.