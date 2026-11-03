El futuro de Owono: las sanciones deportivas que enfrenta tras la muerte de Jesús De Miguel

El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, tras un fuerte choque con el guardameta Jesús Owono durante el encuentro ante el FC Andorra, ha abierto el debate sobre la sanción que podría recibir el arquero. El reglamento disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estipula suspensiones de cuatro a 12 partidos para acciones violentas con consecuencias lesivas graves.

El futbolista del conjunto andorrano fue expulsado con tarjeta roja directa tras el incidente, acontecido en la jornada 12 de LaLiga Hypermotion. Corresponderá al Comité de Competición examinar el acta arbitral y los atenuantes o agravantes del suceso para fijar la sanción definitiva.

¿Qué sanción contempla el reglamento de la RFEF?

El artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF prevé de cuatro a 12 partidos de suspensión a quien emplee fuerza excesiva u obre de manera violenta contra un rival durante el juego, ocasionándole daños o lesiones de gravedad, siempre que la acción no sea tipificada como una infracción de mayor gravedad.

Este precepto marco es el que ponderará el organismo disciplinario en el expediente de Owono. La extensión exacta del castigo dependerá de la valoración final del órgano arbitral, que aún no ha emitido una resolución firme

.¿Qué recogió el árbitro en el acta del Tenerife-Andorra?

El colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández argumentó la expulsión de Jesús Owono en el minuto 90 por “impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excessive cuando el balón estaba en disputa”.

Asimismo, hizo constar que Jesús de Miguel requirió asistencia médica inmediata sobre el césped y debió ser retirado en camilla, haciendo notar que al cierre del informe no se adjuntaba parte médico oficial.

El choque quedó definitivamente suspendido en el minuto 96 con el marcador igualado (2-2). Tal como refirió el colegiado, la suspensión se decretó de mutuo acuerdo ante la manifestación de capitanes y delegados de que los jugadores no se hallaban en condiciones anímicas de continuar.

Tras la confirmación del luctuoso fallecimiento de Jesús de Miguel a los 30 años por parte del CD Tenerife, el Comité de Competición abordará la resolución de las implicaciones deportivas relativas a la acción que motivó la tarjeta roja del guardameta.