Liga MX vs MLS: confirman All-Star Game 2026 en Charlotte tras el Mundial

La Liga MX confirmó una nueva edición del MLS All-Star Game, en el que las estrellas del futbol mexicano se enfrentarán nuevamente a las figuras de la Major League Soccer (MLS).

El partido de exhibición reunirá a los mejores futbolistas de ambas ligas y forma parte de la creciente colaboración entre las dos competencias más importantes de Norteamérica. Con apenas unos años de historia, este duelo ya se ha convertido en un evento atractivo para los aficionados de la región.

El All-Star Game 2026 será en Charlotte

La Liga MX y la MLS anunciaron que el encuentro se disputará el 29 de julio de 2026 en el Bank of America Stadium, casa del Carolina Panthers, ubicado en Charlotte, North Carolina, Estados Unidos.

La fecha tiene un contexto especial, ya que el evento se jugará apenas unos días después de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Con ello, las ligas buscan aprovechar el impacto mediático que deja el Mundial para mantener la atención del público internacional en el futbol de Norteamérica.

Historial entre Liga MX y MLS

El All-Star Game 2026 marcará la quinta ocasión en que jugadores de la MLS y la Liga MX se enfrentan bajo este formato, además del tercer duelo consecutivo entre ambas selecciones de estrellas.

En el historial reciente, la MLS domina la serie con tres victorias, mientras que la Liga MX logró imponerse en 2024 con un contundente 4-1, uno de los triunfos más recordados en esta rivalidad reciente.

Skills Challenge y elección de jugadores

Como parte de la semana del All-Star, también se realizará el tradicional Skills Challenge, competencia en la que los futbolistas participan en distintas pruebas de habilidad frente al público.

Para la conformación de los equipos, la MLS seleccionará a parte de sus jugadores mediante votación de los aficionados y decisiones del cuerpo técnico, mientras que la Liga MX elegirá a sus representantes con base en los ganadores del Balón de Oro, garantizando así la presencia de varias de las principales figuras del futbol en la región.