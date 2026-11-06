Liga MX se mete al Top 20 de las mejores ligas del mundo

La Liga MX ocupa el puesto 16 de los Opta Power Rankings en su actualización del 6 de noviembre de 2026. El campeonato mexicano aparece por delante de la Major League Soccer (MLS), que se ubica en el escalón 17, en una clasificación que mide la fuerza de las competencias a partir de las valoraciones de sus clubes.

¿Qué ligas encabezan el ranking?

El futbol europeo domina los primeros cinco lugares de la clasificación. La Premier League de Inglaterra ocupa la primera posición, seguida por LaLiga de España y la Bundesliga de Alemania. La Serie A de Italia y la Ligue 1 de Francia completan los primeros puestos.

El Brasileirao es la competencia mejor ubicada fuera de Europa, en el sexto lugar. Después aparecen la Jupiler Pro League de Bélgica, la Liga Profesional de Argentina, la Primeira Liga de Portugal y el Championship de Inglaterra, que ocupa el décimo puesto pese a ser la segunda categoría del futbol inglés.

En cuanto a las competencias latinoamericanas, Brasil aparece en el sexto lugar y Argentina en el octavo. México se encuentra en el 16, seguido por la MLS en el 17, la Liga BetPlay de Colombia en el 18 y la Liga Pro de Ecuador en el 19.

Las 20 mejores ligas del mundo, según OPTA

Premier League / Inglaterra LaLiga / España Bundesliga / Alemania Serie A / Italia Ligue 1 / Francia Brasileirão / Brasil Jupiler Pro League / Alemania Liga Profesional Argentina / Argentina Primeira Liga / Portugal Championship / Inglaterra Super Lig / Turquía Eredivisie / Noruega Eliteserien / Paises Bajos Superligaen / Dinamarca Ekstraklasa / Polonia Liga MX / México Major League Soccer (MLS) / Estados Unidos Liga BetPlay / Colombia LigaPro / Ecuador Segunda División de España / España

¿Cómo se calcula la clasificación de Opta?

Los Opta Power Rankings utilizan un modelo de valoración que asigna una puntuación a los equipos de futbol a escala global, de cero a 100. Para establecer la posición de cada competencia, se calcula el promedio de las calificaciones de los clubes que la integran.

De acuerdo con la explicación de Opta Analyst, este método permite comparar la fuerza general de las ligas y observar el nivel de sus equipos dentro del panorama internacional.

La clasificación se actualiza diariamente, por lo que las posiciones pueden cambiar conforme se modifican las valoraciones de los clubes. En el corte del 6 de noviembre, la Liga MX se mantiene dentro de las 20 competencias mejor evaluadas del mundo.