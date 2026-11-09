Los 6 equipos matemáticamente eliminados del Apertura 2026 previo a la Jornada 17
Un total de 6 equipos se encuentran matemáticamente eliminados de Apertura 2026 de la Liga MX antes de que se dispute la Jornada 17; cinco clasificados
Antes de que se dispute la Jornada 17 del Apertura 2026 en la Liga MX, seis equipos ya se encuentran eliminados matemáticamente del semestre, por lo que únicamente disputarán su último partido de la Fase regular por el honor; Juárez, Necaxa, Atlante, Tigres, Atlético San Luis y Puebla son los involucrados.
Antes de que se dispute la Jornada 17 del Apertura 2026, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya se encuentran matemáticamente clasificados, sin embargo, 6 equipos viven la contraparte.
La Jornada 17 del Apertura 2026 se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, una vez concluida la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana de Rafa Márquez se medirá ante Jamaica.
FC JUÁREZ / 18°, 11 PUNTOS
Con solamente 3 victorias y 2 empates en lo que va del Apertura 2026, los Bravos se convirtieron en el primer conjunto eliminado y, con 11 puntos cosechados, durante su compromiso final únicamente aspiran a abandonar el último sitio de la tabla de posiciones.
Jornada 17: Vs Atlas – viernes 20 de noviembre, Estadio Olímpico Benito Juárez.
NECAXA / 17°, 13 PUNTOS
Pese a ganar sus primeros dos compromisos en el Apertura 2026, los Hidrorayos cayeron rápidamente en cuanto a resultados se refiere y su sueño por ser parte de una nueva Liguilla se esfumó rápidamente. De vencer a los Gallos, -y una combinación de resultados- máximo podrían terminar 15°.
Jornada 17: En Querétaro – domingo 22 de noviembre, Estadio Corregidora.
ATLANTE / 16°, 14 PUNTOS
La falta de contundencia fue el peor enemigo de los dirigidos por Miguel Herrera en el torneo que marcó su regreso a la Liga MX, cautivando por ciertos momentos y consiguiendo resultados que finalmente les impidió terminar entre los 8 mejores del Apertura 2026.
Jornada 17: En Tijuana – viernes 20 de noviembre, Estadio Caliente.
TIGRES / 15°, 15 PUNTOS
La decepción del torneo fue Tigres, conjunto que comenzó siendo dirigido por Guido Pizarro y en el banquillo terminó un Rey Midas que simplemente no logró convertir en oro las posibilidades que tuvo para pelear por ser parte de los 8 primeros.
Jornada 17: Vs América – sábado 21 de noviembre, Estadio Volcán Universitario.
ATLÉTICO SAN LUIS / 14°, 19 PUNTOS
El caso de los potosinos es especial, ya que a simple vista aún cuentan con posibilidades de meterse entre los mejores 8, sin embargo, la combinación de resultados los dejará fuera a pesar de una eventual victoria en su último partido ante Puebla.
La línea de clasificación es de 22 puntos, cantidad máxima a la que aspira San Luis, sin embargo, Pumas, Monterrey o Querétaro terminarán con al menos 23 unidades, por lo que se esfuma el sueño de terminar en sitios de privilegio.
Jornada 17: En Puebla – viernes 20 de noviembre, Estadio Cuauhtémoc.
PUEBLA / 13°, 19 PUNTOS
Su situación es idéntica a la del Atlético San Luis, los Camoteros que durante diversas Jornadas fueron parte de los 8 primeros terminarán fuera de la Fiesta Grande tras una combinación de resultados en donde Pumas, Monterrey o Querétaro aspiran a la última plaza con 23 puntos.
Jornada 17: Vs Atlético San Luis – viernes 20 de noviembre, Estadio Cuauhtémoc.
BFG