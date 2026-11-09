Los 6 equipos matemáticamente eliminados del Apertura 2026 previo a la Jornada 17

Antes de que se dispute la Jornada 17 del Apertura 2026 en la Liga MX, seis equipos ya se encuentran eliminados matemáticamente del semestre, por lo que únicamente disputarán su último partido de la Fase regular por el honor; Juárez, Necaxa, Atlante, Tigres, Atlético San Luis y Puebla son los involucrados.

Antes de que se dispute la Jornada 17 del Apertura 2026, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya se encuentran matemáticamente clasificados, sin embargo, 6 equipos viven la contraparte.

El Apertura 2026 de la Liga MX sufrirá una pausa tras la Jornada 16 debido a la Fecha FIFA de noviembre. Mexsport

La Jornada 17 del Apertura 2026 se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, una vez concluida la Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana de Rafa Márquez se medirá ante Jamaica.

FC JUÁREZ / 18°, 11 PUNTOS

Con solamente 3 victorias y 2 empates en lo que va del Apertura 2026, los Bravos se convirtieron en el primer conjunto eliminado y, con 11 puntos cosechados, durante su compromiso final únicamente aspiran a abandonar el último sitio de la tabla de posiciones.

Jornada 17: Vs Atlas – viernes 20 de noviembre, Estadio Olímpico Benito Juárez.

Segunda victoria en casa para el FC Juárez, todavía el peor equipo del Apertura 2026. FC Juárez

NECAXA / 17°, 13 PUNTOS

Pese a ganar sus primeros dos compromisos en el Apertura 2026, los Hidrorayos cayeron rápidamente en cuanto a resultados se refiere y su sueño por ser parte de una nueva Liguilla se esfumó rápidamente. De vencer a los Gallos, -y una combinación de resultados- máximo podrían terminar 15°.

Jornada 17: En Querétaro – domingo 22 de noviembre, Estadio Corregidora.

Julián Carranza fue una de las caras más importantes de Necaxa durante el Apertura 2026. Mexsport

ATLANTE / 16°, 14 PUNTOS

La falta de contundencia fue el peor enemigo de los dirigidos por Miguel Herrera en el torneo que marcó su regreso a la Liga MX, cautivando por ciertos momentos y consiguiendo resultados que finalmente les impidió terminar entre los 8 mejores del Apertura 2026.

Jornada 17: En Tijuana – viernes 20 de noviembre, Estadio Caliente.

Miguel Herrera se mantendrá como entrenador del Atlante durante el Clausura 2027 de la Liga MX. Mexsport

TIGRES / 15°, 15 PUNTOS

La decepción del torneo fue Tigres, conjunto que comenzó siendo dirigido por Guido Pizarro y en el banquillo terminó un Rey Midas que simplemente no logró convertir en oro las posibilidades que tuvo para pelear por ser parte de los 8 primeros.

Jornada 17: Vs América – sábado 21 de noviembre, Estadio Volcán Universitario.

Tigrs es la decepción del Apertura 2026 de la Liga MX al terminar entre los últimos 4 de la tabla general. Mexsport

ATLÉTICO SAN LUIS / 14°, 19 PUNTOS

El caso de los potosinos es especial, ya que a simple vista aún cuentan con posibilidades de meterse entre los mejores 8, sin embargo, la combinación de resultados los dejará fuera a pesar de una eventual victoria en su último partido ante Puebla.

La línea de clasificación es de 22 puntos, cantidad máxima a la que aspira San Luis, sin embargo, Pumas, Monterrey o Querétaro terminarán con al menos 23 unidades, por lo que se esfuma el sueño de terminar en sitios de privilegio.

Jornada 17: En Puebla – viernes 20 de noviembre, Estadio Cuauhtémoc.

Joao Pedro se lesionó en el inicio del Apertura 2026 y dejó varado al Atlético San Luis. Mexsport

PUEBLA / 13°, 19 PUNTOS

Su situación es idéntica a la del Atlético San Luis, los Camoteros que durante diversas Jornadas fueron parte de los 8 primeros terminarán fuera de la Fiesta Grande tras una combinación de resultados en donde Pumas, Monterrey o Querétaro aspiran a la última plaza con 23 puntos.

Jornada 17: Vs Atlético San Luis – viernes 20 de noviembre, Estadio Cuauhtémoc.

BFG