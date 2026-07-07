Influencer IShowSpeed vuelve a sufrir racismo por parte de aficionados argentinos en el Mundial 2026

La lucha de la FIFA contra el racismo volvió a quedar en entredicho durante el Mundial 2026.

El mismo día en que el organismo anunció la apertura de una investigación por los insultos racistas que recibió el influencer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed, el creador de contenido volvió a ser blanco de actos discriminatorios, ahora durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, disputado en Atlanta.

Videos difundidos en redes sociales muestran a un grupo de aficionados argentinos realizando gestos racistas en dirección del streamer de 21 años mientras transmitía en vivo su experiencia en el estadio. Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en distintas plataformas, alimentando una nueva controversia en un torneo que ya acumula varios episodios relacionados con la discriminación.

El incidente ocurrió apenas unas horas después de que la FIFA confirmara la apertura de una investigación por otro caso que involucró a IShowSpeed durante el encuentro entre Argentina y Cabo Verde, celebrado el 3 de julio en Miami

En aquella ocasión, el influencer, que vestía la camiseta de Cabo Verde, fue confrontado por un aficionado argentino. El episodio quedó registrado en una transmisión publicada en su canal de YouTube y motivó la intervención del organismo rector del futbol.

La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave estos valores no es bienvenido en nuestro juego", señaló la FIFA al anunciar que había abierto una investigación sobre lo sucedido en Miami.

Un nuevo episodio en Atlanta

Lejos de calmarse la situación, el Argentina-Egipto volvió a colocar a IShowSpeed en el centro de la polémica.

Mientras recorría las tribunas realizando una de sus habituales transmisiones en vivo, varios aficionados realizaron gestos de carácter racista hacia el creador de contenido, uno de los influencers deportivos más populares del mundo, con más de 57 millones de suscriptores en YouTube y más de 53 millones de seguidores en TikTok.

El episodio ocurrió en el mismo encuentro en el que el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, activó el protocolo antirracismo tras denunciar insultos desde las gradas. Sin embargo, el partido continuó sin interrupciones y no se anunciaron medidas inmediatas por parte de los oficiales del encuentro.

Un Mundial bajo presión

Los incidentes llegan en un momento especialmente delicado para la FIFA, que ha insistido en que el Mundial 2026 debe representar los valores de inclusión y respeto.

En los últimos días, el torneo también se vio sacudido por el caso del delantero francés Kylian Mbappé, quien condenó públicamente los comentarios racistas emitidos por la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras la eliminación de Paraguay. La Federación Francesa de Futbol anunció que emprendería acciones legales al considerar las declaraciones "absolutamente abominables e inaceptables".

Ahora, con dos episodios consecutivos que involucran a IShowSpeed y aficionados argentinos, la presión aumenta sobre la FIFA para demostrar que su política de tolerancia cero contra el racismo va más allá de los comunicados y se traduce en sanciones concretas dentro del Mundial 2026.

¿Quién es IShowSpeed?

ShowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., es uno de los creadores de contenido más populares del mundo. El estadounidense, de 21 años, alcanzó la fama gracias a sus transmisiones en vivo en YouTube, donde combina videojuegos, retos, reacciones y cobertura de eventos deportivos con un estilo explosivo y espontáneo. Su pasión por el futbol lo ha llevado a colaborar con la FIFA y a convivir con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović y el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante el Mundial 2026. Actualmente suma más de 57 millones de suscriptores en YouTube y más de 53 millones de seguidores en TikTok, lo que lo convierte en uno de los influencers deportivos con mayor alcance a nivel global.