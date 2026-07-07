Suiza elimina a James y Colombia del Mundial; enfrentará a Argentina en Cuartos

Después de un mal partido en 180 minutos, el último invitado a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 se definió: Suiza venció a Colombia en penaltis (4-3) y avanzó de ronda.

Hay que decirlo, fue un pésimo partido de ambas selecciones. Nunca hubo algo interesante, aunque hubo insinuaciones, la realidad es que nadie mostró algo más.

Suiza elimina a Colombia del Mundial 2026 en penaltis REUTERS

En el tiempo regular y los tiempos extra, tanto suizos como colombianos mostraron pocas cosas. Tal vez por no querer descuidar la parte defensiva o el cansancio acumulado, pero la realidad es que el partido no fue como se esperaba.

Camilo Vargas y Kobel tuvieron pocas intervenciones, aunque las veces que fueron exigidos, respondieron de buena manera.

Por ahí, en el último minuto del tiempo extra, Campaz tuvo la única oportunidad de peligro. Xhaka se equivocó, el colombiano robó el balón y en el mano a mano contra Kobel, mandó el esférico por encima del arco.

Los penaltis, una pesadilla para Colombia

Para definir a la octava selección que pasa a Cuartos de Final, el partido se fue a los tiros penal y aunque Camilo Vargas era un gran atajador, los colombianos fallaron sus tiros.

Primero Davinson Sánchez. El defensor tiro con potencia y se estrelló en el poste. Aunque Akanji voló su tiro y todo se empató, el Cucho Hernández también falló, dejando todo en manos de Camilo.

Pero no resultó para Colombia. Rubén Vargas tuvo en sus pies la última pelota y la mandó a guardar, clasificando a Suiza a Cuartos.

Suiza vs Argentina, el último partido de Cuartos de Final

Después de una dramática definición, Argentina, de la mano de Messi, esperaba al ganador de este partido y aunque todos esperaban a Colombia, los suizos querían escribir otra historia.

Ahora, en Kansas, la Albiceleste se medirá a Suiza en los Cuartos de Final del Mundial 2026, un partido que, en el papel, está sencillo para Argentina.