Julián Quiñones gana en Arabia… pero pierde terreno en la lucha de goleo

El Al Qadsiah y Julián Quiñones consiguieron una dramática victoria de 2-1 sobre Al Fayha en el cierre de la jornada de la Saudi Pro League, aunque la gran deuda para el delantero mexicano fue no poder marcar y perder terreno en la pelea por el campeonato de goleo.

El seleccionado mexicano llegó al encuentro con la presión de mantenerse cerca del inglés Ivan Toney, quien lidera la tabla de artilleros con 30 anotaciones, mientras que Cristiano Ronaldo aparece detrás con 26 tantos. Quiñones se quedó en 29 goles y desperdició una oportunidad importante para igualar la cima.

Desde los primeros minutos el partido tuvo intensidad y aproximaciones en ambas porterías, aunque sin ocasiones realmente peligrosas. Poco a poco, el Al Qadsiah comenzó a controlar la posesión y adelantó líneas buscando abrir el marcador.

Al minuto 22, los visitantes lograron mandar la pelota al fondo de las redes en una jugada a balón parado, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar. A pesar de tener mayor dominio territorial, el equipo de Quiñones seguía sin encontrar claridad en el último toque.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, apareció Al Juwayr con un espectacular tiro libre al minuto 45 para poner el 1-0 a favor de Al Qadsiah antes del descanso.

Para la segunda mitad, Al Fayha salió decidido a reaccionar y rápidamente encontró recompensa. Apenas al minuto 50, Fashion Jr. sacó un disparo que terminó desviado por la defensa visitante y eso fue suficiente para empatar el encuentro 1-1.

Con el paso de los minutos, el duelo se volvió mucho más ríspido y cerrado. Julián Quiñones tuvo poca participación ofensiva y las oportunidades de gol comenzaron a desaparecer. Todo apuntaba a que el partido terminaría igualado.

Sin embargo, ya en tiempo agregado apareció Carvallo con un auténtico golazo de volea que devolvió la ventaja al Al Qadsiah y sentenció el triunfo visitante en uno de los últimos suspiros del encuentro.

La victoria permitió que el Al Qadsiah llegara a 71 puntos para mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación, todavía por detrás de Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo, además de Al Hilal y Al Ahli, conjunto donde juega Ivan Toney.

Ahora la presión queda del lado del delantero inglés, quien este lunes tendrá actividad con Al Ahli y podría aumentar aún más su ventaja sobre el atacante mexicano en la pelea por el título de goleo de Arabia Saudita.