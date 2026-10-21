Chivas golea a Necaxa y asegura su lugar a la Liguilla: resultados y tabla de la jornada 11 

La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil tuvo un cierre contundente en el Estadio Akron. Chivas venció 7-0 a Necaxa, manteniendo el segundo puesto del Grupo B, por detrás del América.

Gabriela Valenzuela abrió el marcador al minuto 2, Denise Castro amplió la ventaja y Mayra Pelayo anotó antes del descanso. En la segunda mitad, Adriana Iturbide y Carolina Jaramillo marcaron dobletes para completar la goleada rojiblanca.

Con este resultado, el Guadalajara llegó a 24 puntos y confirmó su clasificación a la fase final por decimotercer torneo consecutivo. Necaxa, en cambio, se mantuvo sin unidades después de 11 jornadas.

¿Cómo se vivió la jornada 11?

La undécima fecha del Apertura 2026 dejó victorias por la mínima, duelos cerrados y una noticia preocupante para el América. Las Águilas vencieron 2-1 a Pachuca, pero el resultado pasó a segundo plano tras la lesión de Karen Luna, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y será intervenida quirúrgicamente, y quedará fuera de la recta final del torneo.

En el resto de la jornada, Rayadas se impuso 1-0 a Cruz Azul y Tigres derrotó 2-0 a Querétaro para mantener la disputa por el primer lugar del Grupo A.

FC Juárez; también sumó tres puntos al vencer 2-1 al Atlético de San Luis, mientras Pumas superó 1-0 a Atlas.

La fecha tuvo otros resultados relevantes: León venció 2-0 a Atlante, Toluca y Santos Laguna empataron sin goles, y Puebla igualó 1-1 frente a Tijuana.

Así quedo la tabla de posiciones después de la jornada 11

Grupo A

Equipo - Puntos - Diferencia

1. Rayadas / 30 pts / +27

2. Tigres / 28 pts / +24

3. FC Juárez / 24 pts / +8

4. Toluca / 23 pts / +9

5. Santos / 16 pts / -7

6. León / 15 pts / 0

7. Cruz Azul / 15 pts / -9

8. Atlante / 7 pts / -9

9. Querétaro / 6 pts / -14

Grupo B

1. América / 28 pts / +35

2. Chivas / 24 pts / +17

3. Atlético de San Luis / 19 pts / +6

4. Pumas / 16 pts / +2

5. Atlas / 12 pts / -8

6. Pachuca / 10 pts / -2

7. Tijuana / 10 pts / -11

8. Puebla / 4 pts / -26

9. Necaxa / 0 pts / -42

La actividad de la Liga MX Femenil continuará este jueves 22 de octubre con el partido pendiente entre Atlas vs. León, correspondiente a la jornada 10, que fue reprogramado debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco.