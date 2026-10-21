Karim López podría debutar hoy en la NBA: dónde ver Memphis vs Utah en México

Karim López tiene este miércoles la posibilidad de cumplir el sueño de jugar en la NBA. Los Grizzlies de Memphis reciben al Jazz de Utah en su primer partido de la temporada 2026-27, una cita que podría marcar el estreno oficial del primer mexicano seleccionado en la primera ronda del Draft.

El alero de Hermosillo, Sonora, de 19 años, buscará sus primeros minutos de temporada regular en el FedExForum, donde el encuentro está programado para las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Su participación dependerá de las decisiones del cuerpo técnico de Memphis.

López llegó a los Grizzlies después de ser elegido por los Pistons de Detroit con la selección 21 del Draft de 2026. Sus derechos fueron transferidos a Memphis, la organización con la que comenzó su preparación para dar el salto a la liga.

El mexicano ya tuvo actividad durante la pretemporada, pero el enfrentamiento contra Utah representa su primera oportunidad de disputar un partido oficial de campaña regular. Después de su paso por el Joventut de Badalona y los New Zealand Breakers, el sonorense busca abrirse espacio en la rotación de los Grizzlies.

Sin televisión tradicional: cómo ver a Karim López por streaming

El partido entre los Grizzlies y el Jazz no tiene transmisión anunciada en televisión abierta ni en canales tradicionales de paga en México. La opción para seguir el posible debut de Karim López es NBA League Pass, el servicio de streaming de la liga.

Los aficionados pueden contratar League Pass directamente en el sitio de la NBA o en su aplicación. Para quienes únicamente quieren ver este encuentro, la liga ofrece NBA Single Game, una modalidad que permite comprar partidos individuales sin adquirir el paquete completo.

La compra de un solo juego se realiza exclusivamente desde la aplicación móvil de la NBA: hay que iniciar sesión, buscar el encuentro Utah contra Memphis, seleccionar la opción para verlo y elegir “Comprar este partido”. El precio aparece antes de confirmar el pago.

El usuario, una vez adquirido el encuentro, también puede reproducirlo en otros dispositivos compatibles con la misma cuenta. El acceso al partido comprado permanece disponible durante el resto de la temporada.

Los seguidores que quieran acompañar a Karim durante la campaña también pueden consultar NBA Team Pass, el paquete para seguir a un solo equipo. Al contratarlo deben seleccionar a los Grizzlies de Memphis y revisar la tarifa y las modalidades disponibles para su cuenta en México.

Cómo contratar NBA League Pass en Prime Video e izzi

Prime Video ofrece otra vía de contratación mediante el canal adicional de NBA League Pass. Este complemento tiene un cobro independiente: contar con Amazon Prime no incluye automáticamente el acceso al partido de Memphis contra Utah.

Los suscriptores deben buscar NBA League Pass dentro de Prime Video, revisar las condiciones de contratación y activar el complemento para acceder a su programación.

Los clientes de izzi también pueden agregar NBA League Pass a sus servicios. Después de contratarlo, deben activar el acceso desde su cuenta en el portal del operador o en la aplicación de izzi y vincularlo con una cuenta NBA.

La contratación mediante izzi permite acceder a la plataforma de streaming y seguir los encuentros en los dispositivos compatibles. El partido de los Grizzlies no queda incluido automáticamente por tener un paquete básico de televisión de paga.

Memphis vs Utah: horario y transmisión en México

Fecha: miércoles 21 de octubre de 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Sede: FedExForum, Memphis.

Streaming: NBA League Pass, directamente o como complemento contratado en Prime Video o izzi.

Partido individual: compra desde la aplicación móvil de la NBA.