Ben Shelton encabeza Acapulco; el Abierto Mexicano anuncia a tres top ten

Ben Shelton encabezará el primer grupo de figuras confirmadas para el Abierto Mexicano de Tenis 2027, que reunirá en Acapulco a tres integrantes del top ten mundial y tendrá de regreso al italiano Flavio Cobolli, campeón defensor.

El torneo, cuya edición 34 se realizará del 20 al 27 de febrero en la Arena GNP Seguros, anunció también al estadounidense Frances Tiafoe, finalista de este año, dentro de un adelanto de cartel que incluye a seis jugadores ubicados entre los mejores 30 de la clasificación de la ATP.

Shelton, número cuatro del mundo, llegará como el jugador mejor clasificado entre los anunciados y con la intención de conquistar por primera vez el título en el puerto guerrerense.

El estadounidense disputará su cuarta participación en el certamen, donde su mejor resultado fueron los cuartos de final de 2024, instancia en la que cayó ante el noruego Casper Ruud.

Shelton ha conseguido cuatro títulos durante 2026, entre ellos el Masters 1000 de Canadá, además de alcanzar la final del US Open, en la que perdió frente al alemán Alexander Zverev.

Cobolli volverá por la corona

Flavio Cobolli, sexto de la clasificación mundial, regresará a Acapulco para defender el campeonato que conquistó este año después de vencer a Tiafoe por 7-6 y 6-4 en la final.

El italiano, de 24 años, tendrá su tercera aparición en el torneo mexicano, ahora con el antecedente de una temporada en la que también llegó a la final de Roland Garros, donde fue superado por Zverev.

Tiafoe, noveno del ranking, buscará dar el paso que le faltó en la edición anterior y levantar el trofeo después de quedarse como subcampeón.

El estadounidense debutó en Acapulco en 2017 y ha participado en ocho ocasiones, con la final de este año como su mejor actuación. El jugador de Maryland también alcanzó esta temporada las semifinales del US Open y la final del Masters 1000 de Cincinnati.

Seis entre los mejores 30

Brandon Nakashima, Lorenzo Musetti y Francisco Cerúndolo completan el primer grupo de jugadores anunciados que aparecen entre los mejores 30 del mundo.

La organización del Abierto Mexicano dará a conocer más participantes en los próximos días para completar el cuadro del ATP 500 de Acapulco, que ya tiene confirmados al campeón defensor, al último finalista y a Shelton como principal figura del anuncio inicial.