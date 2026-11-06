Liga MX Femenil recibe exigencias para incorporar herramientas tecnológicas al arbitraje

La incorporación de herramientas tecnológicas para apoyar el arbitraje en la Liga MX Femenil vuelve a generar debate. La entrenadora del Atlante, Ileana Dávila, solicitó implementar el VAR después de una polémica decisión en el encuentro ante Tigres, una petición que suma a la FC Juárez, club que anteriormente pidió utilizar el Sistema de Revisión de Video (FVS).

Las manifestaciones involucran a distintos equipos y cuerpos técnicos, especialmente por las consecuencias que pueden tener algunas decisiones durante la fase regular. El VAR y el FVS funcionan bajo mecanismos diferentes; ambas herramientas forman parte de la discusión sobre los recursos disponibles para revisar acciones durante los encuentros.

Dávila expresó su inconformidad después de la derrota 4-0 del Atlante frente a Tigres, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. La estratega consideró necesario contar con tecnología que permita respaldar las decisiones arbitrales y evitar que una marcación determine el resultado de un encuentro.

Pido que sean profesionales, pido que como dijeron que iban a tener VAR, que ya lo tengan porque si lo necesitamos en la Liga Femenil."

La polémica arbitral entre Atlante y Tigres

La inconformidad de Ileana Dávila surgió después del primer gol de las Amazonas anotado por Diana Ordóñez al minuto 63. Durante la acción, la asistente levantó la bandera por un posible fuera de lugar, pero la árbitra central permitió que continuara la jugada y validó la anotación.

Las futbolistas azulgranas se detuvieron al observar la señal de la asistente, mientras Tigres aprovechó la situación para abrir el marcador; posteriormente, Stephany Mayor consiguió un triplete y las universitarias se llevaron la victoria por 4-0.

Después del encuentro, Selene Valera, futbolista del Atlante, compartió una historia en Instagram en la que mostró un golpe que recibió durante el partido junto a la leyenda "Pero se enojan si les dicen carniceras". La publicación se sumó a las reacciones que dejó el compromiso entre ambos equipos.

¿Qué planes existen para incorporar estas herramientas a la Liga MX Femenil?

La posibilidad de utilizar tecnología durante toda la competencia también fue abordada por Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, durante la presentación del formato del Apertura 2026, realizada en julio.

En aquella ocasión, explicó que se encontraba en análisis la implementación del VAR durante toda la temporada y adelantó que el fuera de lugar automático se utilizaría en la fase final del torneo.

Mientras continúan las solicitudes de los clubes y cuerpos técnicos, Atlante compartió un mensaje de agradecimiento a quienes acompañaron al equipo durante su primer torneo en la Liga MX Femenil; de esta manera, las Potras cerraron su participación en el Apertura 2026.