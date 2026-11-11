Brasil convoca a cinco jugadoras de la Liga Femenil BBVA para enfrentar a Japón

El seleccionador Arthur Elias convocó a cinco futbolistas que militan en la Liga Femenil BBVA para los dos partidos que la Selección de Brasil disputará contra Japón durante la última fecha FIFA del año. América será el equipo que más jugadoras aporte a la Canarinha, con tres representantes, mientras que Pachuca y Tigres tendrán una convocada cada uno.

La lista incluye a futbolistas que participan en la liguilla del Apertura 2026. Entre ellas destaca Geyse Ferreira, delantera de las Águilas, quien recientemente consiguió el título de goleo de la competencia.

Las cinco representantes de la liga mexicana compartirán convocatoria con jugadoras que desarrollan su carrera en Brasil, Estados Unidos, Europa y Arabia Saudita.

Isa Haas está convocada a la Selección de Brasil. MexSport Agency

América aporta tres futbolistas a la convocatoria de Brasil

El América es el club mexicano con mayor presencia en la nómina de Arthur Elias. Las futbolistas azulcremas citadas para los compromisos ante Japón son:

Isa Haas: defensa.

Priscila da Silva: delantera.

Geyse Ferreira: delantera y campeona de goleo del Apertura 2026.

La presencia de Geyse destaca después de su desempeño individual en el campeonato mexicano, donde terminó como la máxima anotadora y máxima asistidora.

Por su parte, Pachuca y Tigres también tendrán representación en el equipo nacional. Aline Gomes, lateral de las Tuzas, y Mariza Nascimento, defensa de las Amazonas, completan el grupo de cinco futbolistas que militan en México.

Kerolin Nicoli queda fuera por una lesión

La principal ausencia de la convocatoria es Kerolin Nicoli, futbolista del FC Barcelona, quien no podrá participar en los partidos contra Japón debido a una lesión que la mantendrá aproximadamente cuatro semanas fuera de actividad.

El club blaugrana informó que la brasileña sufrió una lesión miofibrilar en el sóleo de la pierna derecha, antes del enfrentamiento contra el Arsenal correspondiente a la UEFA Women's Champions League.

La baja impedirá que Kerolin forme parte de la última concentración del año con Brasil. Sin embargo, el problema físico no sería de gravedad, de acuerdo con la información proporcionada sobre su recuperación.