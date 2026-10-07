FC Juárez Femenil alza la voz contra el arbitraje tras partido ante Chivas

FC Juárez Femenil manifestó formalmente su inconformidad ante la Presidencia de la Liga MX Femenil por las decisiones arbitrales que se presentaron durante su partido ante Chivas el pasado 4 de octubre, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026.

El club consideró que las determinaciones de la cuarteta arbitral incidieron de manera significativa en el desarrollo y resultado del encuentro, por lo que pidió que su postura sea turnada a la Comisión de Arbitraje.

El gol de FC Juárez que fue anulado

Una de las acciones que marcó el encuentro ocurrió al minuto 63, cuando Bianca Mora consiguió mandar el balón al fondo de la portería de Chivas después de una jugada a balón detenido. Sin embargo, la anotación fue invalidada por un fuera de juego señalado por la asistente Estefanía Montes y respaldado por la árbitra central Ximena Márquez.

La decisión provocó reclamos por parte de las jugadoras de FC Juárez. La jugada tomó mayor relevancia porque el marcador todavía estaba 0-0 y las Bravas habían encontrado una oportunidad para ponerse adelante.

Dos minutos después de la anotación anulada, Chivas aprovechó un error en la salida de Emily Alvarado. La guardameta intentó reanudar rápidamente el juego, pero entregó el balón a Samantha López, quien aprovechó la situación para marcar el 1-0 que terminó por darle los tres puntos al Guadalajara.

Durante el segundo tiempo se presentó otra acción cuestionada. Ximena Márquez mostró inicialmente tarjeta roja a Amanda Pérez por una entrada, pero poco después modificó la sanción y le mostró la tarjeta amarilla.

FC Juárez pide revisar el arbitraje

Después del encuentro, el técnico Óscar Fernández cuestionó el arbitraje y destacó la necesidad de contar con herramientas que permitan revisar jugadas de este tipo. El entrenador señaló que el fuera de juego que anuló el gol de las Bravas fue una decisión que pudo cambiar el desarrollo del partido.

Ahora, FC Juárez llevó esa postura a las instancias de la Liga MX Femenil. El club informó que presentó formalmente su inconformidad ante la Presidencia de la competencia y solicitó que sea turnada a la Comisión de Arbitraje para su revisión.

Las Bravas piden implementar el FVS

Además de solicitar la revisión de las decisiones del encuentro, el equipo consideró urgente la implementación del Sistema de Revisión en Video (FVS) en la Liga MX Femenil.

El conjunto fronterizo explicó que este instrumento puede servir como apoyo tecnológico para comprobar, revisar y corregir jugadas de difícil interpretación. El club destacó que el sistema ya ha sido utilizado en competencias mundiales juveniles.

FC Juárez señaló que su intención es alzar la voz por un arbitraje que esté a la altura de las exigencias del futbol femenil y aclararon que su postura busca contribuir a la mejora y fortalecimiento de la competencia.

Las Bravas perdieron 1-0 ante Chivas y terminaron con una racha de seis victorias consecutivas. Pese a la derrota, el conjunto fronterizo se mantiene con 21 puntos en la clasificación del Apertura 2026.