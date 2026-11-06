Atlético de San Luis, Pumas y Pachuca disputan los últimos dos boletos a liguilla de Liga Femenil

Atlético de San Luis, Pumas y Pachuca definirán este viernes 6 de noviembre a los últimos dos clasificados a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA. Los tres equipos del Grupo B llegan a la última jornada con posibilidades de avanzar, aunque las potosinas tienen ventaja sobre sus rivales directos.

Los dos encuentros que determinarán los lugares disponibles comenzarán a las 17:00 horas. Atlético de San Luis visitará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que Pachuca enfrentará al Puebla en busca de una victoria que le permita asegurar su presencia en la fase final.

En el Grupo A, los cuatro lugares ya están definidos con Rayadas, Tigres, FC Juárez y Toluca. Por su parte, América y Chivas consiguieron previamente su clasificación en el sector B, donde el enfrentamiento entre Águilas y Diablas ya quedó establecido como el primer cruce de cuartos de final.

La última fecha también permitirá conocer los emparejamientos restantes de la primera liguilla que se disputará bajo el nuevo formato de competencia.

Pumas y Atlético de San Luis se juegan la clasificación directa

El enfrentamiento entre universitarias y potosinas tendrá un valor especial porque el resultado puede resolver directamente uno de los lugares disponibles. Atlético de San Luis ocupa la tercera posición del Grupo B con 19 puntos, mientras que Pumas aparece en el cuarto puesto con 17 unidades.

La diferencia entre ambos equipos también se refleja en sus posibilidades: a las rojiblancas les basta con empatar para asegurar su clasificación, mientras que las universitarias necesitan ganar para evitar depender de otro resultado.

Si Pumas consigue la victoria, obtendrá su boleto sin importar lo que ocurra en el encuentro de Pachuca. En cambio, un empate o derrota obligaría al conjunto capitalino a esperar una derrota de las Tuzas para conservar su lugar entre los cuatro primeros.

Para Atlético de San Luis, el empate representa una alternativa suficiente para mantenerse en la zona de clasificación, mientras que una derrota lo dejaría pendiente del resultado del equipo hidalguense.

Las combinaciones posibles para los últimos dos lugares a liguilla. Especial

Pachuca depende de su diferencia de goles

Las Tuzas llegan a la última jornada con una ventaja estadística que puede resultar determinante. Su diferencia de goles es de +8, mientras que Pumas y Atlético de San Luis tienen registros negativos en ese apartado.

Una victoria frente al Puebla garantizará la clasificación de Pachuca, independientemente de lo que suceda en el Olímpico Universitario. El empate también podría servirle, pero necesitaría que Pumas pierda para aprovechar su mejor diferencia goleadora y quedarse con uno de los puestos disponibles.

El escenario más complicado para las hidalguenses sería una derrota, ya que ese resultado las dejaría fuera de la liguilla, sin importar lo que ocurra entre universitarias y potosinas.